DJK Rhede peilt 95-Punkte-Marke an

Die Saison steht unmittelbar vor der Sommerpause. – Foto: Horst Zellmann

Ganz entspannt endet die Saison in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Beim am Dienstagabend startenden letzten Spieltag gibt es keine Entscheidungen mehr, denn die sind bereits alle gefallen. So gibt es auch an vier Tagen Fußball, bevor dann die lange Sommerpause folgt. Den Auftakt bildete die Begegnung zwischen dem SV Biemenhorst II und TuB Mussum am Dienstagabend. Freitag empfingt der TuS Haffen-Mehr den FC Olympia Bocholt. Diese Spiele gibt es außerdem.

Bereits am Dienstag empfing die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst den TuB Mussum. Nach 90 Minuten trennten sich die Teams 2:2-Unentschieden. Zur Pause lagen die Hausherren nach Gegentoren von Denis Gök (32.) und Mislem Mislemani (44.) mit 0:2 hinten, doch Nicolas Blaeker erzielte unmittelbar nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer (48.). Die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte war noch nicht beendet, als Maximilian Heckrath den Ausgleich markierte, der zugleich den Endstand darstellte (59.).

Der Abschied aus der Kreisliga A erfolgte für den FC Olympia Bocholt mit einer weiteren klaren Niederlage. Beim TuS Haffen-Mehr verloren die Bocholter deutlich mit 1:5. Besonders Jannik Zelle überragte auf dem Platz, denn er allein erzielte vier Treffer. Vor der Pause schnürte er einen Hattrick (1./37./44.), nach dem Seitenwechsel legte er Torerfolg Nummer vier Nach (47.). Kurz darauf kam Olympia durch Kelvin Higeist zum Ehrentreffer (51.), doch Tom Brömmling stellte wenig später den Vier-Tore-Abstand wieder her (54.). Krechting und Suderwick siegen

Für den SV Krechting endet die Saison mit einem 4:2-Erfolg über Absteiger RSV Praest. Daniel Voigtländer (10.), Mathis Behmer (32.), sowie Philipp Rensing (69./90.+4) sorgten für die Tore. Die Gastgeberkonnten durch Treffer von David Broich (49.) und Jan-Philpp Ohletz (61.) zwischenzeitlich ausgleichen, ein Punkt zum Kreisliga-A-Abschied war den Kickern dann aber nicht vergönnt. Auch der GSV Suderwick beendet die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis. Im Heimspiel schlug der GSV den SV Vrasselt mit 3:2, den alles entscheidenden Treffer zum Endstand erzielte Robin Hollands in der Nachspielzeit. Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 13:00 Uhr DJK Rhede DJK Rhede TV Voerde TV Voerde 13:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr PSV Wesel PSV Wesel II SV Bislich SV Bislich 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr VfR Mehrhoog Mehrhoog SV Spellen SV Spellen 15:00 PUSH

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Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag

Di., 02.06.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC TuB Mussum 1926

Fr., 05.06.26 19:45 Uhr TuS Haffen-Mehr - FC Olympia Bocholt

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr RSV Praest - SV Krechting

Sa., 06.06.26 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Emmerich-Vrasselt

So., 07.06.26 13:00 Uhr DJK Rhede - TV Voerde

So., 07.06.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Brünen - VfB Rheingold Emmerich

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuB Bocholt

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