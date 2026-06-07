 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

DJK Rhede peilt 95-Punkte-Marke an

Am letzten Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt geht es sportlich um nichts mehr. Trotzdem wollen sich alle Mannschaften mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschieden.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Die Saison steht unmittelbar vor der Sommerpause.
Die Saison steht unmittelbar vor der Sommerpause. – Foto: Horst Zellmann

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Ganz entspannt endet die Saison in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Beim am Dienstagabend startenden letzten Spieltag gibt es keine Entscheidungen mehr, denn die sind bereits alle gefallen. So gibt es auch an vier Tagen Fußball, bevor dann die lange Sommerpause folgt. Den Auftakt bildete die Begegnung zwischen dem SV Biemenhorst II und TuB Mussum am Dienstagabend. Freitag empfingt der TuS Haffen-Mehr den FC Olympia Bocholt. Diese Spiele gibt es außerdem.

>>> FuPa Rees-Bocholt auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Rees-Bocholt

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Rees-Bocholt

________________

Biemenhorst II kommt zurück

Di., 02.06.2026, 19:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
2
2
Abpfiff
+Video

Bereits am Dienstag empfing die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst den TuB Mussum. Nach 90 Minuten trennten sich die Teams 2:2-Unentschieden. Zur Pause lagen die Hausherren nach Gegentoren von Denis Gök (32.) und Mislem Mislemani (44.) mit 0:2 hinten, doch Nicolas Blaeker erzielte unmittelbar nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer (48.). Die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte war noch nicht beendet, als Maximilian Heckrath den Ausgleich markierte, der zugleich den Endstand darstellte (59.).

Olympia verabschiedet sich mit Niederlage

Fr., 05.06.2026, 19:45 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
5
1
Abpfiff

Der Abschied aus der Kreisliga A erfolgte für den FC Olympia Bocholt mit einer weiteren klaren Niederlage. Beim TuS Haffen-Mehr verloren die Bocholter deutlich mit 1:5. Besonders Jannik Zelle überragte auf dem Platz, denn er allein erzielte vier Treffer. Vor der Pause schnürte er einen Hattrick (1./37./44.), nach dem Seitenwechsel legte er Torerfolg Nummer vier Nach (47.). Kurz darauf kam Olympia durch Kelvin Higeist zum Ehrentreffer (51.), doch Tom Brömmling stellte wenig später den Vier-Tore-Abstand wieder her (54.).

Krechting und Suderwick siegen

Gestern, 15:30 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
2
4
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
3
2
Abpfiff

Für den SV Krechting endet die Saison mit einem 4:2-Erfolg über Absteiger RSV Praest. Daniel Voigtländer (10.), Mathis Behmer (32.), sowie Philipp Rensing (69./90.+4) sorgten für die Tore. Die Gastgeberkonnten durch Treffer von David Broich (49.) und Jan-Philpp Ohletz (61.) zwischenzeitlich ausgleichen, ein Punkt zum Kreisliga-A-Abschied war den Kickern dann aber nicht vergönnt. Auch der GSV Suderwick beendet die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis. Im Heimspiel schlug der GSV den SV Vrasselt mit 3:2, den alles entscheidenden Treffer zum Endstand erzielte Robin Hollands in der Nachspielzeit.

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 13:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
13:00

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
15:00

________________

Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag
Di., 02.06.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC TuB Mussum 1926
Fr., 05.06.26 19:45 Uhr TuS Haffen-Mehr - FC Olympia Bocholt
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr RSV Praest - SV Krechting
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.06.26 13:00 Uhr DJK Rhede - TV Voerde
So., 07.06.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Brünen - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuB Bocholt

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: