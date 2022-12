DJK Rhede mischt die Kreisliga A auf Kreisliga A Rees-Bocholt: Der Aufsteiger liegt nach 17 Partien auf Platz fünf und hat noch Tuchfühlung zum ersten Rang.

Nach zwei Aufstiegen in Folge ist die DJK Rhede auch in der Kreisliga A angekommen. Lediglich sechs Punkte fehlen aktuell zum Spitzenreiter GSV Suderwick. Somit ist ein Durchmarsch bis in die Bezirksliga möglich.

Vier Niederlagen kassierte die DJK Rhede bisher in dieser Saison. Das sind zwei mehr, als in den vergangenen drei Spielzeiten zusammen. Denn in der Saison 2019/20 stieg man als vierte Mannschaft der DJK ungeschlagen in die Kreisliga B auf. Seitdem ist die Truppe als Erstvertretung unterwegs und musste in der B-Liga in der abgebrochenen Saison 2020/21 und der letzten Spielzeit lediglich zwei Pleiten hinnehmen.

Nun ist die DJK Rhede in der höchsten Kreisliga angekommen und mischt auch dort im oberen Drittel mit. Trotz der vier Niederlagen fehlen zum Tabellenführer GSV Suderwick lediglich sechs Punkte. "Wir haben uns gut in der Kreisliga A eingefunden und haben nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Zudem haben wir unseren jungen Spieler gut integriert und gehen weiterhin unseren Weg. Allerdings haben wir auch in einigen Spielen Lehrgeld bezahlen müssen, aber gerade daraus versuchen wir zu lernen. Im Großen und Ganzen sind wir aber absolut im Soll und mischen oben mit", resümiert Björn Kräbber, Trainer der des Aufsteigers.

Vor allem im November hatte die Mannschaft ihre Probleme und konnte kein Spiel gewinnen. Erst am letzten Sonntag gab es einen knappen 1:0-Erfolg im Topspiel gegen den SC TuB Mussum, nachdem man zuvor in sieben Spielen drei Niederlagen hinnehmen musste. "Wir mussten aufgrund von Verletzungen immer wieder durchmischen und hatten dementsprechend nicht diese Selbstverständlichkeit in einigen Situationen. Manchmal fehlte uns dann auch des Selbstvertrauen, zudem haben wir auch einfach zu viele Torchancen in diesen Partien liegen lassen."

Zwei Spitzenspiele in Folge für die DJK Rhede