Die DJK Rhede will den alleinigen Spitzenplatz.
Die DJK Rhede will den alleinigen Spitzenplatz. – Foto: Horst Zellmann

DJK Rhede empfängt SV Vrasselt zum Spitzenspiel

Kreisliga A Rees-Bocholt: Mehr Spitzenspiel geht nicht. Mit der Maximalausbeute an Punkten gestartet treffen die DJK Rhede und der SV Vrasselt nun aufeinander.

Es ist das absolute Topspiel der Kreisliga A Rees-Bocholt. Am Mittwochabend um 20 Uhr wird eine Serie reißen, denn bislang haben sowohl die DJK Rhede als auch der SV Vrasselt jedes Spiel in dieser Saison für sich entschieden. Im direkten Duell wird mindestens ein Team nicht den nächsten Dreier feiern können. Weiter geht es am Freitag. Da will Grün-Weiß Vardingholt endlich den ersten Sieg einfahren. Zu Gast ist der SV Bislich. Außerdem kommt es zur Partie zwischen dem SV Krechting und SV Spellen. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.

So läuft Spieltag 5

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
20:00

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
19:30

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
20:00

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
15:15

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuB Bocholt
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - RSV Praest
So., 21.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfR Mehrhoog
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - DJK Rhede
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Krechting
So., 21.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - GSV Viktoria Suderwick
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Brünen
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TV Voerde
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SC TuB Mussum 1926
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Emmerich-Vrasselt
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr DJK Rhede - FC Olympia Bocholt
So., 28.09.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Biemenhorst II
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - TuS Haffen-Mehr
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Brünen - PSV Wesel II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Bislich
So., 28.09.25 15:15 Uhr TV Voerde - GSV Viktoria Suderwick
So., 28.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - VfB Rheingold Emmerich

