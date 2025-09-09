DJK Rhede empfängt SV Vrasselt zum Spitzenspiel

Es ist das absolute Topspiel der Kreisliga A Rees-Bocholt. Am Mittwochabend um 20 Uhr wird eine Serie reißen, denn bislang haben sowohl die DJK Rhede als auch der SV Vrasselt jedes Spiel in dieser Saison für sich entschieden. Im direkten Duell wird mindestens ein Team nicht den nächsten Dreier feiern können. Weiter geht es am Freitag. Da will Grün-Weiß Vardingholt endlich den ersten Sieg einfahren. Zu Gast ist der SV Bislich. Außerdem kommt es zur Partie zwischen dem SV Krechting und SV Spellen. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.