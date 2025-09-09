DJK Rhede empfängt SV Vrasselt zum Spitzenspiel

Es ist das absolute Topspiel der Kreisliga A Rees-Bocholt. Am Mittwochabend um 20 Uhr wird eine Serie reißen, denn bislang haben sowohl die DJK Rhede als auch der SV Vrasselt jedes Spiel in dieser Saison für sich entschieden. Im direkten Duell wird mindestens ein Team nicht den nächsten Dreier feiern können. Weiter geht es am Freitag. Da will Grün-Weiß Vardingholt endlich den ersten Sieg einfahren. Zu Gast ist der SV Bislich. Außerdem kommt es zur Partie zwischen dem SV Krechting und SV Spellen. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuB Bocholt
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - RSV Praest
So., 21.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfR Mehrhoog
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - DJK Rhede
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Krechting
So., 21.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - GSV Viktoria Suderwick
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Brünen
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TV Voerde
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SC TuB Mussum 1926
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Emmerich-Vrasselt
Sa., 27.09.25 16:00 Uhr DJK Rhede - FC Olympia Bocholt
So., 28.09.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Biemenhorst II
So., 28.09.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - TuS Haffen-Mehr
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Brünen - PSV Wesel II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Bislich
So., 28.09.25 15:15 Uhr TV Voerde - GSV Viktoria Suderwick
So., 28.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - VfB Rheingold Emmerich