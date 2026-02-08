DJK Rhede dominiert die Liga - Verfolger unter Zugzwang

Am Freitagabend hat die DJK Rhede ihre Chance genutzt und mit einem Sieg gegen den SV Krechting den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Verfolger Rheingold Emmerich ist am Sonntag beim RSV Praest gefordert. Diese Partien stehen außerdem an.
Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem PSV Wesel II und dem SC TuB Mussum. Nach 90 Minuten trennten sich die Team 1:1-Unentschieden. Etwas mehr als eine halbe Stunde war gespielt, als Niklas Hückelkemken die Hausherren in Front brachte (32.). Bis zur Schlussphase sah es dann auch nach einem Sieg für die PSV-Kicker aus, doch dann erzielte Jonas Schwanekamp mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich (73.).
Mit einem Statement hat Spitzenreiter DJK Rhede am Freitagabend im Meisterschaftsrennen seine Aufstiegsambitionen untermauert. 7:0 hieß es am Ende gegen den SV Krechting. Leon Grootens erzielte vor der Pause das 1:0 (25.), das richtige Spektakel begann aber erst nach dem Seitenwechsel. Grootens (47.) und Ben Schücker (54.) sorgten rasch für die Vorentscheidung. Innerhalb von fünf Minuten machten Rene Groes (60.) und Tobias Heinrichs (63./65.) das halbe Dutzend voll. In der letzten Minute der regulären Spielzeit markierte Groes schließlich mit dem 7:0 den Endstand. Mit nun 52 Punkten führt Rhede das Klassement weiter an, Rheingold Emmerich kann am Sonntag den Rückstand aber wieder auf drei Zähler verrringern.
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - GSV Viktoria Suderwick
So., 22.02.26 11:00 Uhr SV Biemenhorst II - PSV Wesel II
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Brünen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TV Voerde
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - VfR Mehrhoog
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuB Bocholt
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - DJK Rhede
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - RSV Praest
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Brünen - SC TuB Mussum 1926
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - FC Olympia Bocholt
So., 01.03.26 15:00 Uhr RSV Praest - SV Bislich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Emmerich-Vrasselt
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Spellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - TuS Haffen-Mehr
So., 01.03.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 01.03.26 15:30 Uhr TV Voerde - SV Krechting
