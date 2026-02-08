 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

DJK Rhede dominiert die Liga - Verfolger unter Zugzwang

In der Kreisliga A Rees-Bocholt hat Spitzenreiter DJK Rhede schon am Freitagabend einen Kantersieg eingefahren.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser
Die DJK Rhede will ihre Spitzenposition behaupten.
Die DJK Rhede will ihre Spitzenposition behaupten. – Foto: Horst Zellmann

Am Freitagabend hat die DJK Rhede ihre Chance genutzt und mit einem Sieg gegen den SV Krechting den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Verfolger Rheingold Emmerich ist am Sonntag beim RSV Praest gefordert. Diese Partien stehen außerdem an.

So läuft Spieltag 18

Das waren die Spiele am Freitag

PSV Wesel II gibt Sieg aus der Hand

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
1
1
Abpfiff

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem PSV Wesel II und dem SC TuB Mussum. Nach 90 Minuten trennten sich die Team 1:1-Unentschieden. Etwas mehr als eine halbe Stunde war gespielt, als Niklas Hückelkemken die Hausherren in Front brachte (32.). Bis zur Schlussphase sah es dann auch nach einem Sieg für die PSV-Kicker aus, doch dann erzielte Jonas Schwanekamp mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich (73.).

DJK Rhede feiert Kantersieg

Fr., 06.02.2026, 20:00 Uhr
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
7
0
Abpfiff

Mit einem Statement hat Spitzenreiter DJK Rhede am Freitagabend im Meisterschaftsrennen seine Aufstiegsambitionen untermauert. 7:0 hieß es am Ende gegen den SV Krechting. Leon Grootens erzielte vor der Pause das 1:0 (25.), das richtige Spektakel begann aber erst nach dem Seitenwechsel. Grootens (47.) und Ben Schücker (54.) sorgten rasch für die Vorentscheidung. Innerhalb von fünf Minuten machten Rene Groes (60.) und Tobias Heinrichs (63./65.) das halbe Dutzend voll. In der letzten Minute der regulären Spielzeit markierte Groes schließlich mit dem 7:0 den Endstand. Mit nun 52 Punkten führt Rhede das Klassement weiter an, Rheingold Emmerich kann am Sonntag den Rückstand aber wieder auf drei Zähler verrringern.

Diese Partien stehen am Sonntag an

RSV Praest - Rheingold Emmerich

Heute, 14:30 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
14:30

GSV Suderwick - FC Olympia Bocholt

Heute, 15:00 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
15:00

SV Brünen - SV Bislich

Heute, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
15:00

VfR Mehrhoog - SV Vrasselt

Heute, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:00

Grün-Weiß Vardingholt - SV Spellen

Heute, 15:00 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
15:00

TV Voerde - TuB Bocholt

Heute, 15:15 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
15:15

TuS Haffen-Mehr - SV Biemenhorst II

Heute, 15:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
15:00live

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - GSV Viktoria Suderwick
So., 22.02.26 11:00 Uhr SV Biemenhorst II - PSV Wesel II
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Brünen
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - TV Voerde
So., 22.02.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Bislich - VfR Mehrhoog
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuB Bocholt
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Spellen - DJK Rhede
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - RSV Praest

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Brünen - SC TuB Mussum 1926
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - FC Olympia Bocholt
So., 01.03.26 15:00 Uhr RSV Praest - SV Bislich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Emmerich-Vrasselt
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Spellen
So., 01.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - TuS Haffen-Mehr
So., 01.03.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 01.03.26 15:30 Uhr TV Voerde - SV Krechting

