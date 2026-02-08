DJK Rhede dominiert die Liga - Verfolger unter Zugzwang

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem PSV Wesel II und dem SC TuB Mussum. Nach 90 Minuten trennten sich die Team 1:1-Unentschieden. Etwas mehr als eine halbe Stunde war gespielt, als Niklas Hückelkemken die Hausherren in Front brachte (32.). Bis zur Schlussphase sah es dann auch nach einem Sieg für die PSV-Kicker aus, doch dann erzielte Jonas Schwanekamp mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich (73.).

DJK Rhede feiert Kantersieg

Mit einem Statement hat Spitzenreiter DJK Rhede am Freitagabend im Meisterschaftsrennen seine Aufstiegsambitionen untermauert. 7:0 hieß es am Ende gegen den SV Krechting. Leon Grootens erzielte vor der Pause das 1:0 (25.), das richtige Spektakel begann aber erst nach dem Seitenwechsel. Grootens (47.) und Ben Schücker (54.) sorgten rasch für die Vorentscheidung. Innerhalb von fünf Minuten machten Rene Groes (60.) und Tobias Heinrichs (63./65.) das halbe Dutzend voll. In der letzten Minute der regulären Spielzeit markierte Groes schließlich mit dem 7:0 den Endstand. Mit nun 52 Punkten führt Rhede das Klassement weiter an, Rheingold Emmerich kann am Sonntag den Rückstand aber wieder auf drei Zähler verrringern. Diese Partien stehen am Sonntag an

RSV Praest - Rheingold Emmerich

GSV Suderwick - FC Olympia Bocholt

Heute, 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick Suderwick FC Olympia Bocholt FC Olympia 15:00 PUSH

SV Brünen - SV Bislich

Heute, 15:00 Uhr SV Brünen SV Brünen SV Bislich SV Bislich 15:00 PUSH

VfR Mehrhoog - SV Vrasselt

Grün-Weiß Vardingholt - SV Spellen

TV Voerde - TuB Bocholt

Heute, 15:15 Uhr TV Voerde TV Voerde TuB Bocholt TuB Bocholt 15:15 PUSH

TuS Haffen-Mehr - SV Biemenhorst II