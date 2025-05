DJK Rattenberg - TSV Stallwang

Mit ihrer besten Saisonleistung konnte die DJK Rattenberg das Spitzenspiel der A-Klasse Viechtach für sich entscheiden und machte mit diesem Sieg die Meisterschaft noch einmal spannend.

Beide Teams waren von Beginn an hell wach und versuchten mit gutem Stellungspiel über das Mittelfeld ihre schnellen Offensivkräfte einzusetzen. Echte Torchancen blieben aber auf beiden Seiten vorerst Mangelware, weil die besten Defensivreihen der Liga ganze Arbeit leisteten. Die Wagner-Elf erspielte sich nach einer halben Stunde ein leichtes Übergewicht und verbuchte einige gute Torgelegenheiten. Die beste hatte Daniel Maierhofer kurz vor der Pause, als er eine Flanke aufs lange Eck nur ans Außennetz köpfte. Stallwang setzte immer wieder mit langen Bällen seine schnellen Offensivkräfte ein und war durch dieses Rezept stets gefährlich. Gästestürmer Stefan Reiser vergab die beste Chance frei vor dem Rattenberger Torwart. Noch vor dem Halbzeitpfiff musste DJK-Keeper Tobias Vogl aus einem Gewühl an der Fünfer-Linie sein Können zeigen und vereitelte eine weitere gute Gelegenheit der Kienberger-Elf. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war es dann Rattenbergs Topstürmer Stefan Eckl, der eine Flanke von Timo Engl im rechten Strafraum behauptete und mit einem satten Schuss Gäste-Keeper Lukas Eckmann nicht den Hauch einer Chance ließ. Nach dem Führungstreffer begann die beste Phase der Grün-Weißen, die durch herrliches Kombinationsspiel und hohes Pressing den Tabellenführer ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten. Stallwang konnte in dieser Drangphase nur noch selten Offensivaktionen kreieren. Zehn Minuten vor dem Ende besann sich aber der Klassenprimus und wurde ein ums andere Mal nach hohen Bällen im Strafraum brandgefährlich. Aber auch der Tabellenzweite hatte durchaus Gelegenheiten, das zweite Tor nachzulegen. Als Rattenbergs Eckl bereits in der Nachspielzeit einen langen Ball an den Strafraum gespielt bekam, war der herauseilende Stallwanger Torwart zu spät und brachte den DJK-Stürmer außerhalb des Strafraums regelwidrig zu Fall. Als letzter Mann holte er sich für diese Aktion glatt Rot. Durch die Niederlage brauchen nun der Tabellenführer im letzten Saisonspiel gegen die Reserve des 1. FC Viechtach unbedingt einen Dreier, um die heute vertagte Meisterschaft feiern zu können.

Reserven: 0:3; Torschützen: J. Kienberger, M. Markst (2)