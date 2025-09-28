DJK Rattenberg - TSV Bodenmais



Die beiden Verfolger trennten sich in einer kampfbetonten und in der zweiten Halbzeit chancenarmen Partie mit einem gerechten Unentschieden. Die DJK kontrollierte zwar über weite Phasen das Spiel, konnte sich aber gegen defensiv gut stehende Gäste selten entscheidend durchsetzen. Bodenmais lauerte mit seinen schnellen Vorderleuten auf Konter und wurde so gelegentlich gefährlich. Nach einer guten halben Stunde stand Alexander Graf goldrichtig und erzielte per Direktabnahme die Gästeführung. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Grün-Weiß-Stürmer Stefan Eckl nach einer Ecke per Kopf verdient ausgleichen. Im zweiten Abschnitt blieben echte Torgelegenheiten auf beiden Seiten Mangelware. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden aber kein Mittel die gute Bodenmaiser Defensive zu überwinden. Auch die Heimabwehr ließ so gut wie nichts zu. Gut zwanzig Minuten vor dem Ende wurde das Spiel nach jeweils Gelb-Rot für Heimmannschaft und Gast mit 20 Spielern fortgesetzt, es änderte sich aber nichts am Geschehen und an der Punkteteilung.

Reserven: 0:4; Torschützen: Vogl M. (3), Schweikl