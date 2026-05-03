DJK Rattenberg - SV Kollnburg

Rattenberg tat sich gegen gut gestaffelte Gäste anfangs schwer, so erwischten die „Burg-Dörfler“ den besseren Start, als Goalgetter Tobias Wilhelm einen Konter nach zwanzig Minuten mustergültig abschloss. Nach mehreren guten Gelegenheiten für die Hausherren war es dann der gerade eingewechselte Simon Lippert, der ein Zuspiel von Stefan Eckl zum verdienten Ausgleich verwertete. Kurz vor dem Seitenwechsel stellte DJK-Kapitän Maximilian Probst mit einer direkt verwandelten Ecke auf den 2:1 Pausenstand. Im zweiten Abschnitt vergaben die Grün-Weißen zu Hauf beste Torgelegenheiten und mussten auf die Einwechslung von Michael Probst warten, der nach einer guten Stunde auf 3:1 erhöhte. Mit zwei weiteren Treffern knapp zehn Minuten vor Schluss machte sich Probst mit einem lupenreinen Hattrick zum Held vom Erdbeerfeld in einer in der zweiten Halbzeit einseitigen Partie.

Reserven: 12:0; Torschützen: Probst M. (6), Schmaderer M.(2), Haimerl T. (2), Schötz T., Weindl D.