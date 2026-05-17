DJK Rattenberg - SV Gotteszell

Die DJK Rattenberg musste am letzten Spieltag unbedingt einen Dreier einfahren, um die Chance auf die Meisterschaft zu wahren. Gleichzeitig durfte im Parallelspiel der TSV Bodenmais nicht gewinnen. Vor diesem Hintergrund gingen die Mannen von DJK-Trainer Joe Wagner zu Beginn der Partie wohl etwas nervös zu Werke und taten sich im ersten Abschnitt gegen gut stehende Gäste schwer, die mit ihren schnellen Vorderleuten immer wieder auf lange Bälle warteten und auch ein paar Mal gefährlich vor dem Rattenberger Kasten auftauchten. Dem guten DJK-Keeper Tobi Vogl war es zu verdanken, dass Gotteszell kein Kapital daraus schlagen konnte. Für Rattenberg war es Stefan Eckl der gleich zu Beginn nach einem Sololauf das Leder knapp am linken Pfosten vorbeisetzte und Daniel Maierhofer fand für Grün-Weiß kurz vor dem Seitenwechsel bei einem guten Freistoß in Gäste-Keeper Niklas Tremmel seinen Meister. Im zweiten Durchgang ging Rattenberg weitaus konzentrierter zu Werke und belohnte sich in der 57. Spielminute per Foulelfmeter mit dem verdienten Führungstreffer. Tobias Spannfellner verwandelte souverän. Nach zwanzig dominanten Minuten der Hausherren war es wieder Spannfellner, der ein Zuspiel von Timo Engl zum 2:0 verwertete. Bedingt durch die Zeitstrafe für Gästeakteur Johannes Stangl schnürte die DJK den SV Gotteszell regelrecht ein, konnte aber zunächst das „Gäste-Bollwerk“ noch nicht überwinden. Drei Umdrehungen vor Spielende war es Timo Engl, der ein Zuspiel von Stefan Eckl mustergültig zum Endstand abschloss.

Nach zwei gescheiterten Relegationsteilnahmen hintereinander machte sich die DJK Rattenberg mit dem Sieg aufgrund des Unentschiedens im Glück-Auf-Stadion in Bodenmais zum Meister der A-Klasse Viechtach und spielt nach 13 Jahren wieder Kreisklassenfußball. Dem TSV Bodenmais wünschen wir viel Erfolg bei den Relegationsspielen.

Reserven: 0:1; Torschütze: M. Sedov (SV Gotteszell)