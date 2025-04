DJK Rattenberg – SpVgg Allersdorf 4:1

Tore: Tobias Spannfellner 1:0, 2:1 (5., 70.), Matthias Stern 1:1 (28.), Stefan Eckl 3:1, 4:1 (89., 90.+1)

Vor guter Kulisse erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen bereits in der 5. Spielminute durch Tobias Spannfellner in Führung. Allersdorf stand gut und konnte die Partie offen gestalten. Nach einigen gefährlichen Gästevorstößen war es schließlich Matthias Stern der nach einer halben Stunde eine Ecke per Kopf mustergültig zum verdienten Ausgleich verwertete. Auch nach der Pause sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Match, bei dem die Spielvereinigung die Angriffsbemühungen des Tabellenzweiten immer wieder unterbinden konnten und selber mit ihrem schnellen Umschaltspiel gefährlich blieb. Zwanzig Minuten vor dem Ende schickte Lukas Windisch Tobias Spannfellner auf die Reise, der halbrechts abzog und Gästetorhüter Sebastian Wilhelm mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ. Die Begegnung blieb auch in der Schlussphase spannend, weil sich Allerdorf zu keinem Zeitpunkt versteckte, sondern immer wieder seine schnellen Stürmer einsetzten konnte. Die DJK besann sich aber ihrer Offensivqualitäten und drängte auf die Entscheidung. Und dann war es, wie so oft, Rattenbergs Top-Stürmer Stefan Eckl der sich in den Schlussminuten zweimal entscheidend durchsetzte und mit seinen beiden späten Treffern den verdienten Heimsieg klar machte.

Reserven: 4:1; Torschützen: Zankl R. (2), Frankl P. (2) – Venus S.