DJK Rattenberg – SG Neukirchen/Elisabethszell 3:3

Zuschauer: 150; Schiedsrichter: Ernst Utrata (TSV Hengersberg)

Tore: 0:1 Daniel Pfeffer (7.), 1:1 Stefan Eckl (45.), 1:2, 1:3 Felix Hornberger (49., 53.), 2:3 Jonas Eckl (72.), 3:3 Stefan Eckl (90.+6)

In einem echten Spitzenspiel mit hervorragendem Offensivfußball auf beiden Seiten trennten sich die DJK Rattenberg und die SG Neukirchen/Elisabethszell letztlich mit einem gerechten Unentschieden. Der Tabellenführer begann stark und ging bereits nach wenigen Minuten durch ein Kopfballtor von Daniel Pfeffer in Front. Nach dieser Drangphase der Gäste in der die Grün-Weißen ihr ganzes Defensivkönnen aufbieten mussten, um nicht einen weiteren Treffer zu kassieren, kam auch die DJK Mitte der ersten Hälfte zu guten Gelegenheiten. In der Nachspielzeit des ersten Spielabschnitts war es dann DJK-Topstürmer Stefan Eckl, der den verdienten Ausgleich erzielte.

Die Spielgemeinschaft kam entschlossener aus der Pause und erzielte bereits vier Umdrehungen nach Wiederanpfiff durch Felix Hornberger die erneute Führung. Vier Minuten später sorgte der Goalgetter der „Perlbach-Hadriwa-Connection“ mit einem direkten Freistoß in den Winkel sogar für die 3:1 Führung. Die Wagner-Elf zeigte sich keineswegs geschockt und erarbeitete sich in der Folgezeit zahlreiche Topgelegenheiten, die mehrmals vom gut aufgelegten Gäste-Keeper und seinen Vorderleuten entschärft werden mussten. So dauerte es bis zur 71. Spielminute ehe Jonas Eckl nach einem Freistoß von Philipp Wagner den Anschlusstreffer per Kopf erzielte. In der Folgezeit drängte Rattenberg auf den Ausgleich und es entwickelte sich eine spannende und teilweise hektische Schlussphase, in der die Gäste nur mit härter Gangart die Offensivkräfte der DJK stoppen konnten. Zwei Zeitstrafen für die SG waren die Folge. Nach besten Tormöglichkeiten der Heimelf war Rattenbergs Stefan Eckl zur Stelle und erzielte Sekunden vor dem Schlusspfiff das vielumjubelte und gerechte Remis per Kopf.