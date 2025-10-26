DJK Rattenberg - 1.FC Viechtach II

Zuschauer: 100; Schiedsrichter: Johannes Wallner (ASV Steinach)

Tore: 1:0 Stefan Eckl (13.), 2:0 Stefan Eckl (14.), 2:1 Leon Rauscher (36.), 2:2 Paul Amberger (50.),

2:3 Leon Rauscher (62.), 3:3 Tobias Spannfellner (68.), 4:3 Tobias Spannfellner (76.), 4:4 Alexander

Heigl (80.), 5:4 Stefan Eckl (81.), 6:4 Stefan Eckl (88.)

In einer intensiven und torreichen Partie behielt Rattenberg gegen eine spielstarke Viechtacher Kreisligareserve dank einer guten kämpferischen Leistung letztlich verdient die Oberhand. Die DJK kam gut in die Partie und ging durch zwei Eckl-Treffer nach einer knappen Viertelstunde mit 2:0 in Front. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel erzielte Leon Rauscher den Anschlusstreffer. Viechtach kam besser aus der Pause und drehte nach einer Stunde durch ein Tor von Paul Amberger und einen verwandelten Strafstoß von Leon Rauscher das Spiel. Rattenberg schwächte sich zudem durch eine Tätlichkeit mit glatt Rot. Gut fünf Minuten später wurde DJK-Stürmer Stefan Eckl im Strafraum gefoult. Tobias Spannfellner verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 3:3 Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Spannfellner seine Farben mit einem Freistoßtor wieder in Führung, aber nur wenig später konnte Alexander Heigl nach einem schönen Spielzug erneut ausgleichen. In der

Crunch-Time wurde der starke Stefan Eckl zweimal herrlich bedient und sorgte mit seinen Treffern drei und vier für den hart erkämpften Rattenberger Heimerfolg.