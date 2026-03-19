DJK Preith - SG Auernheim / Wettelsheim II von Tobias Grimm · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser

Zum Nachholspiel aus dem vergangenen Jahr kam es am Mittwochabend unter widrigen

Platzbedingungen und schlechten Lichtverhältnissen in Preith mit der SG aus Auernheim und

Wettelsheim II. Das Spiel begann verhalten, in den ersten 20. Minuten passierte bis auf eine Freistoßchance für die Heimelf, bei der sich der Abwehrchef der Gäste Lukas Hörner gleich nach sieben Minuten die gelbe Karte abholte, in und um die Strafräume gar nichts.

Nach 22. Minuten nutzten die Gäste dann gleich die erste Torchance, Julian Wölfel zog von knapp außerhalb der Strafraumgrenze ab und sein Schuss schlug im Kasten zur 1:0 Führung ein. Danach verflachte das Spiel allerdings wieder, die Gäste hatten im Anschluss noch weitere kleinere Gelegenheiten nach Freistößen aus dem Halbfeld, diese konnten jedoch von der Hintermannschaft der Heimelf geklärt werden. In der 38. Minute dann der Ausgleich, ebenfalls aus dem nichts. Toni Himmelstoß fiel der

Ball im Halbfeld vor die Füße, dieser versprang so unglücklich das sein eigentlich komplett

harmloser Schuss hinter Gästetorhüter Gabsa im langen Eck einschlug.