DJK Preith - SG Auernheim / Wettelsheim II

Zum Nachholspiel aus dem vergangenen Jahr kam es am Mittwochabend unter widrigen
Platzbedingungen und schlechten Lichtverhältnissen in Preith mit der SG aus Auernheim und
Wettelsheim II.
Das Spiel begann verhalten, in den ersten 20. Minuten passierte bis auf eine Freistoßchance für die Heimelf, bei der sich der Abwehrchef der Gäste Lukas Hörner gleich nach sieben Minuten die gelbe Karte abholte, in und um die Strafräume gar nichts.
Nach 22. Minuten nutzten die Gäste dann gleich die erste Torchance, Julian Wölfel zog von knapp außerhalb der Strafraumgrenze ab und sein Schuss schlug im Kasten zur 1:0 Führung ein. Danach verflachte das Spiel allerdings wieder, die Gäste hatten im Anschluss noch weitere kleinere Gelegenheiten nach Freistößen aus dem Halbfeld, diese konnten jedoch von der Hintermannschaft der Heimelf geklärt werden.
In der 38. Minute dann der Ausgleich, ebenfalls aus dem nichts. Toni Himmelstoß fiel der
Ball im Halbfeld vor die Füße, dieser versprang so unglücklich das sein eigentlich komplett
harmloser Schuss hinter Gästetorhüter Gabsa im langen Eck einschlug.
Danach war Pause in einem ereignisarmen und spielerisch schwachen Spiel, was aufgrund der
äußeren Gegebenheiten aber auch nicht anders zu erwarten gewesen war.
So ging auch die zweite Halbzeit weiter, dieses mal gingen aber die Preither nach 56. Minuten in Führung. Ein weiter Ball rutschte der Hintermannschaft der SG durch, Torhüter Gabsa konnte den Ball ebenfalls nicht mehr erreichen und Sezgin Sapmaz schob problemlos zum 2:1 ein. Danach passierte wiederum kaum etwas, in der 74. Minute rutsche Hörner als letzter Mann mit dem Ball am Fuß aus und so konnte erneut Himmelstoß den Ball übernehmen und frei vor Gabsa zum 3:1 einschießen.
Die Gäste wechselten nun Offensiv und warfen alles nach vorne, dies sollte sich in der
88. Minute auszahlen als der eingewechselte Noah Boscher zum Abschluss kam und sein Schuss
unhaltbar zum Anschlusstreffer einschlug.
Mehr war bei den weiteren Gelegenheiten jedoch nicht mehr drin und die Heimelf verteidigte mit viel Glück die restlichen Angriffe vom eigenen Tor weg.
So blieb es beim knappen und eher glücklichen Sieg für die DJK in einem unansehnlichen und
hitzigen Spiel.
MS