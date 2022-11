DJK Pollenfeld im Angriff viel zu harmlos!!!

Im ihrem letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause musste sich die DJK Pollenfeld auch gegen die DJK Stopfenheim geschlagen geben. Am Ende stand es 3:0 (0:0) für die Hausherren, die insbesondere in der zweiten Spielhälfte klar dominierten. Stopfenheim ist durch den Sieg damit auf Tabellenplatz drei der Kreisliga Neumarkt/ Jura West, Pollenfeld befindet sich mit Platz 9 nun in der unteren Tabellenhälfte. Trainer Markus Rein hatte vor dem Spiel von seiner Mannschaft, nach zuletzt zwei Niederlagen, wieder mehr Leidenschaft gefordert. Die Pollenfelder begannen die Partie auch recht schwungvoll. Sie kombinierten gefällig, doch der letzte Ball kam beim Sturm kaum an. So versuchten es die Gelb-Schwarzen mit Fernschüssen. Niko Löfflers Schuss aus der zweiten Reihe verfehlte den Kasten ganz knapp (24. Minute) und ein 30-MeterSchuss von Philipp Kerschenlohr landete sogar an der Latte (37.). Doch auch die Gastgeber ließen ihre Gefährlichkeit in der Offensive das ein um andere Mal aufblitzen. Die größte Chance hatte Simon Geisslinger in der 40. Minute, als er alleine von dem Gästetor allerdings noch an Pollenfeldes Keeper Michael Gabler scheiterte. Nach der Pause hätte es fast zu Führung für die Rein-Elf gereicht, doch ein Abwehrversuch eines Stopfenheimer Verteidigers landete nur an der eigenen Latte (57.). Eine Minute später zeigten die Hausherren mit einem schnellen Umschaltspiel ihre Klasse in der Offensive. Nach einem Pollenfelder Ballverlust im Mittelfeld scheiterte Simon Weglehner zwar noch an Torwart Gabler, der beim Nachschuss von David Schneider zum 1:0 jedoch keine Abwehrchance hatte. In der Folge hatten die Gastgeber klar Oberwasser. In der 63. Minute konnte Simon Geisslinger, nach einem weiteren Fehler im Mittelfeld, einen klugen Steilpass sicher zum 2:0 verwerten. In der 71. Minute hatten die Gäste noch eine Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch ein Kopfball von Stefan Biber nach einer Ecke wurde von einem Stopfenheimer auf der Torlinie entschärft. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde die DJK Pollenfeld noch einmal klassisch ausgekontert und Timo Weglehner setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt, in der am Ende doch einseitigen Partie.