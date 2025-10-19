DJK Pasing siegt nach wildem Schlagabtausch

Aktueller Tabellenbericht

Nach neun Spieltagen präsentiert sich die Tabelle mit spannenden Konstellationen sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf.

Aufstiegsplätze:

FC Kosova München (25 Punkte, 32:8 Tore)

Der FC Kosova München dominiert aktuell die Liga mit einer beeindruckenden Tordifferenz von +24. Acht Siege und ein Unentschieden machen das Team zum Favoriten für den direkten Aufstieg. Besonders hervorzuheben ist die starke Offensive mit 32 Treffern.

FC Fürstenried (25 Punkte, 27:9 Tore)

Punktgleich mit dem Tabellenführer, jedoch mit einer etwas schwächeren Tordifferenz (+18), liegt der FC Fürstenried auf dem Relegationsplatz. Das Team zeigt ebenfalls eine beeindruckende Konstanz, bisher ungeschlagen.

Verfolgerfeld:

SV München West (22 Punkte, 30:10 Tore)

Mit nur drei Punkten Rückstand bleibt SV München West ein ernstzunehmender Kandidat im Aufstiegsrennen. Die starke Offensive mit 30 Toren hält sie im engen Kontakt zur Spitze.

FC Neuhadern München (16 Punkte, 24:12 Tore) & 5. TSV 1860 München III (15 Punkte, 24:17 Tore)

Beide Teams kämpfen um den Anschluss an die Spitze, zeigen jedoch bereits Schwächen in der Konstanz.

Mittelfeld:

Die Plätze 6 bis 10 bilden das solide Mittelfeld, mit DJK Pasing (13 Punkte) und TSV München-Solln (10 Punkte) an der Spitze dieser Gruppe. Hier ist noch alles offen, da ein kurzer Lauf nach oben oder unten den Tabellenstand schnell verändern kann.

Abstiegsrelegation:

FT München Gern (8 Punkte, 12:18 Tore)

TSV Großhadern (7 Punkte, 18:26 Tore)

Beide Teams stehen aktuell auf den Abstiegsrelegationsplätzen. Die knappen Punktabstände deuten auf einen harten Kampf um den Klassenerhalt hin.

Abstiegsplätze:

TSV Gräfelfing (7 Punkte, 12:27 Tore)

TSG Pasing (6 Punkte, 12:38 Tore)

Besonders TSG Pasing hat mit einer negativen Tordifferenz von -26 massive Defensivprobleme. Sie benötigen dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Fazit:

Das Rennen um den Aufstieg bleibt spannend, insbesondere zwischen FC Kosova München und FC Fürstenried. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams um den Verbleib in der Liga. Der enge Punkteabstand verspricht weiterhin packende Partien.

Aktuelle Torschützenliste

Spitzenreiter der Torschützenliste:

An der Spitze der Torschützenliste steht derzeit Shqipdon Ademi vom FC Kosova München mit beeindruckenden 12 Treffern. Mit einem deutlichen Vorsprung verfolgt ihn Lorenz Weber vom SV München West, der bislang 8 Tore erzielt hat.

Verfolgerfeld:

Den dritten Platz teilen sich Moritz Elsässer vom TSV München-Solln und Emre Tunc vom FC Fürstenried mit jeweils 7 Treffern. Dahinter folgt eine breite Gruppe von Spielern mit jeweils 5 Toren, darunter Yakup Dora, Lordan Handanovic, Quirin Jürgens, Nicolas Kröll, Timo Ludwig, Benan Sadovic und Laurin Vogel.

Ausgeglichene Torschützenverteilung:

Auffällig ist die ausgeglichene Verteilung der Tore bei vielen Mannschaften. Der FC Kosova München und der FC Fürstenried sind mit mehreren Spielern in den oberen Rängen vertreten, was auf eine starke Offensivleistung hinweist. Auch der SV München West zeigt mit mehreren Torschützen seine Offensivstärke.

Tendenzen:

Während Shqipdon Ademi einen klaren Vorsprung hat, ist das Rennen um die weiteren Plätze noch offen. Spieler wie Lorenz Weber und Emre Tunc haben das Potenzial, in den kommenden Spielen aufzuholen.

Die nächsten Spieltage werden zeigen, ob der Top-Torjäger seinen Vorsprung ausbauen kann oder ob die Verfolger das Feld von hinten aufrollen.