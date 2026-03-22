DJK Otting – SG Kirchweidach/Halsbach 0:1 (0:1)

Ein umkämpftes Kreisklassen-Derby in Otting, das die SG Kirchweidach/Halsbach mit viel Glück und dank der Schwächen des Gastgebers für sich entschied.

Die Gäste starteten besser in die Partie und erspielten sich durch Benedikt Steiner die ersten Chancen. Otting fand zunächst kaum statt, das Spiel war über weite Strecken von vielen Unterbrechungen, langen Bällen und wenig Spielkultur geprägt. Die einzigen Höhepunkte in der ersten Halbzeit lieferten das sonnige Wetter und Schiedsrichter Udo Dengel, der von Beginn an konsequent leitete und bereits in der 4. Minute den heimischen Linienrichter ermahnte.

Das einzige Tor des Tages fiel durch eine sehenswerte Kombination: Andreas Breucker schlug einen langen Ball auf Benedikt Steiner, der clever auf Johannes Barth ablegte – und der ließ das Leder eiskalt ins Netz kullern. Das 0:1 war der Weckruf für beide Teams, doch Kirchweidach verpasste es durch mehrere Großchancen, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Kapitän Felix Anderl – ligaweit bekannt als einer der kopfballstärksten Spieler – köpfte nach einer Krejci-Ecke freistehend knapp über die Latte, Steiner schob nach einem Dribbling von Barth über den ausgestochenen Keeper das Leder am leeren Tor vorbei.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Kirchweidach agierte weitgehend über die linke Seite, die rechte Seite des Feldes blieb über weite Strecken verwaist. Otting kämpfte, gewann in der Schlussphase zwar jeden Zweikampf im Mittelfeld, schaffte es aber nicht, daraus Kapital zu schlagen. Die größte Ottinger Chance vergab Einwechselspieler Ludwig Gebhard, der in der Nachspielzeit blank vor dem Tor stand und das Leder über den Fangzaun schoss.

Auf der Habenseite für Otting: Markus Steinmaßl hielt seinen Kasten mit mehreren guten Paraden lange sauber. Auf der Negativseite: sechs falsche Einwürfe und zu viele individuelle Fehler zeigen, warum die DJK als Tabellenletzter in diese Partie gegangen war.

Für die SG Kirchweidach/Halsbach hingegen ein goldener Auswärtssieg – mit nun 29 Punkten verkürzt die SG den Rückstand auf SV Kay (31 Punkte, Platz 2) auf nur noch zwei Zähler und überholt den SV Haiming (26 Punkte) in der Tabelle. Das Aufstiegsrennen bleibt spannend!

Tor: 0:1 Johannes Barth

Gelbe Karten: Tommy Berreiter, Korbinian Thaller, Markus Schweiger, Florian Schweiger, Nick Müller

Schiedsrichter: Udo Dengel (FC Traunreut)