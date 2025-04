DJK Ost II im Rausch – Sechster Sieg in Folge !

Mit breiter Brust und dem Selbstvertrauen aus fünf Siegen in Serie reiste DJK Sportbund Ost II zum Rückspiel bei SC München Süd II – und kehrte mit einem Statement-Sieg im Gepäck zurück. Die Mannschaft von Trainer Kaan Kaya demontierte die Gastgeber mit 8:1 und revanchierte sich eindrucksvoll für die 3:5-Niederlage aus dem Hinspiel.

Von Beginn an zeigte DJK, wer Herr im Haus ist. In der 29. Minute eröffnete Timur Coskün mit einem satten Abschluss den Torreigen. Nur wenige Minuten später erhöhte Ugur Yilmaz mit einem platzierten Schuss auf 2:0. Coskün blieb weiter heiß und schnürte bereits in der 33. Minute seinen Doppelpack – 3:0 für DJK und klare Verhältnisse zur Pause.