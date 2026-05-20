DJK Nußdorf II - SV Erlstätt 1:9

Die DJK Nußdorf II erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 70 Zuschauern durch Stanley Charles bereits nach zwei Minuten in Führung. Manuel Schlesak schockte die Elf von Trainer Enrico Poppek und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Erlstätt (10./18.). Ein frühes Ende hatte das Spiel für Michael Muggenhamer von SV Erlstätt, der in der elften Minute vom Platz musste und von Niklas Gutbrod ersetzt wurde. Tim Hartmann versenkte die Kugel zum 3:1 für die Mannschaft von Manuel Schlesak (27.). Der Tabellenführer baute die Führung aus, indem Schlesak zwei Treffer nachlegte (32./39.). Die Gäste hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Der SV Erlstätt konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei SV Erlstätt. Florian Zauner ersetzte Tobias Muggenhamer, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Anstelle von Marco Israel war nach Wiederbeginn Hannes Niederbuchner für DJK Nußdorf II im Spiel. Zauner vollendete zum siebten Tagestreffer in der 50. Spielminute. Für das 7:1 und 8:1 war Schlesak verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (57./78.). Simon Werner war es, der kurz vor Ultimo das 9:1 besorgte und SV Erlstätt inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (86.). Am Ende fuhr SV Erlstätt einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Erlstätt bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man DJK Nußdorf II in Grund und Boden spielte.
Trotz der Schlappe behält DJK Nußdorf II den sechsten Tabellenplatz bei. Die Offensive des Gastgebers strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass DJK Nußdorf II bis jetzt erst 29 Treffer erzielte.
An SV Erlstätt gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst neunmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der C-Klasse 7. SV Erlstätt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon 16 Siege auf dem Konto.
Als Nächstes steht für DJK Nußdorf II eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (18:00 Uhr) geht es gegen die Zweitvertretung von DJK Traunstein. SV Erlstätt empfängt – ebenfalls am Samstag – FC Traunreut.