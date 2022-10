DJK Nürnberg-Eibach – TSV Brand 2:2 (0:0)

Punkteteilung im Nachhol-Flutlichtspiel

Im Nachholspiel vom 4. Spieltag gegen die Damen des DJK Nürnberg-Eibach konnte sich keine Mannschaft entscheidend durchsetzen und so stand am Ende ein 2:2-Untentschieden.

Gegen den Vorjahreszweiten der Bezirksoberliga erwarteten die Brander Damen ein enges und kampfbetontes Spiel und so kam es auch. Das Spiel begann auf beiden Seiten relativ unruhig und so konnten beide Mannschaften zwar immer wieder zu Angriffen ansetzen, ohne jedoch ernsthafte Torgefahr zu erzeugen. Erst nach knapp 20 Minuten schafften es die Damen des TSV Brand, den Druck auf das gegnerische Tor zu erhöhen, die Abschlüsse konnten jedoch von der Abwehr der Hausherrinnen geklärt werden. Nach 24 Minuten wurde ein Querschläger der Eibacher Defensive zu einem gefährlichen Angriff der Branderinnen, doch Sophie Bauer scheiterte nach Querpass von Lara Schmiedel an der Eibacher Keeperin. Knapp zehn Minuten später vereitelte diese auch die nächste gute Chance der Gäste aus Brand, indem sie einen Heuschmann-Freistoß aus etwa 30 Metern mit einer Hand noch über die Latte lenken konnte. Nach 35 Minuten sahen die Zuschauer dann eine schöne Kombination der Branderinnen: Daniela Puscha spielte einen langen Ball auf Eva Singer, die auf Evi Schlagenhaufer durchstecken konnte. Diese schloss ab und verwandelte den Ball im Tor. Allerdings wurde das Tor kurz darauf wegen vermeintlicher Abseitsposition zurückgepfiffen. Kurz vor der Pause hatte der TSV Brand dann Glück, als ein Fehlpass im Spielaufbau die Eibacherinnen zum Angriff einlud. Die zurückgeeilte Außenverteidigerin Lena Übel konnte für den TSV Brand aber in höchster Not noch klären.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurden Torchancen Mangelware und die Aggressivität im Spiel stieg. In der 60. Minute erhielt Eibach einen Freistoß aus dem Halbfeld. Lena Siebenlist erlief den Ball hinter der Brander Defensivlinie und vollendete ins lange Eck zum 1:0 (61.). Nur drei Zeigerumdrehungen später stand eine Eibacher Spielerin nach einem Absprachefehler in der Defensive des TSV Brand plötzlich vorm leeren Tor und erzielte das 2:0 (64.). Diesen Doppelschlag steckten die Branderinnen aber gut weg und kreierten ihrerseits direkt wieder die nächste Chance über Stephanie Barabas auf dem Flügel, die jedoch verpuffte. In der 66. Minute steckte Sophie Bauer dann gut auf Daniela Puscha durch, die im Strafraum zu Fall gebracht wurde – Elfmeter für den TSV Brand. Evi Schlagenhaufer nahm sich der Sache an und donnerte den Ball zum 2:1 in die Maschen (67.). Im weiteren Spielverlauf erspielten sich die Gäste dann immer mehr Chancen, jedoch fehlte die entscheidende Durchschlagskraft. So dauerte es bis zur 85. Minute, bis die Branderinnen wieder gefährlich werden konnten. Nach einer zunächst geklärten Ecke spielte Eva Singer den Ball auf rechts zurück in den gegnerischen Sechzehner, wo sich Stephanie Barabas gut von ihrer Gegenspielerin gelöst hatte und in die Mitte auf Daniela Puscha spielte, die den Ausgleich zum 2:2 markierte (82.). Danach schaffte keine Mannschaft mehr den Lucky Punch und so blieb es bis zum Ende beim Unentschieden.