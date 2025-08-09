DJK Novesia Neuss: „Vorbereitung läuft fast schon zu gut“

Nach Platz 13 nach der Spielzeit 2023/2024 landeten die Fußballer der DJK Novesia Neuss in der Vorsaison mit Trainer Darius Ferber auf Rang fünf der Kreisliga A. Das Ergebnis möchte er in seiner zweiten Saison als Novesia-Coach bestätigen, mit langfristiger Perspektive nach ganz oben.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? Abgänge hatte die DJK kaum zu verzeichnen, dafür fünf neue Spieler an Bord. „Die wollen wir bis Saisonbeginn bestmöglich integrieren in unser System und das System dann auch bestmöglich anpassen“, sagt Darius Ferber. In der Vorsaison war sein Team eher defensiv ausgerichtet, „das bleibt es auch, als ehemaliger Abwehrspieler ist mir gute Defensivarbeit besonders wichtig. Aber wir haben uns mit den Neuzugängen vorne qualitativ verstärkt und das wollen wir auf den Platz bekommen.“

Was lief bisher gut? „Eigentlich lief bisher alles super, fast schon zu gut“, meint der Coach. „Insbesondere ergebnistechnisch war die Vorbereitung top, lediglich gegen Weißenberg gab es eine Niederlage – mal schauen, wie das Duell am Sonntag ausgeht.“ Am Sonntag trifft die Novesia in der zweiten Runde des Kreispokals wieder auf den Bezirksligisten aus der Neusser Nordstadt. In der ersten Runde gab es übrigens vorigen Sonntag einen 11:10-Sieg nach Elfmeterschießen beim FC Zons. Anders als andere Kreisliga-Mannschaften hat die DJK keine großen Urlaubs-Ausfälle: „Die Beteiligung ist sehr gut“, so Ferber. „Klar, wir haben auch immer mal den ein oder anderen Urlauber, aber wir sind sehr gut in der Breite aufgestellt und können das gut abfangen. So haben wir auch eine gewisse Rotation drin und können durchtesten, wie es am besten harmoniert.“

Was läuft noch nicht so gut? Das Pokalspiel gegen Zons war trotz des Sieges im Elfmeterschießen ein kleiner Dämpfer: „Das war unsere bisher schwächste Leistung“, sagt der Trainer. Da habe man gemerkt, dass noch Luft nach oben ist: „Ein paar Abläufe haken noch. Das müssen wir uns Stück für Stück gemeinsam erarbeiten und uns noch besser einspielen.“ Zwei Verletzungen musste die Novesia auch schon hinnehmen: Niko Arvanitidis und Neuzugang Devrim Celik haben sich einen Bänderriss zugezogen und müssen sechs bis acht Wochen pausieren. „Das ist ärgerlich, aber zum Glück nichts kompliziertes, langwieriges. Das hätte schlimmer kommen können“, sagt Darius Ferber.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Devrim Celik, der vom SV Glehn kam, wird sich nach seiner Genesung noch in die Mannschaft integrieren müssen. „Aber das, was ich in den ersten zwei Wochen gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen“, so Ferber. Auch von den anderen Neuzugängen ist er positiv angetan: „Insbesondere im Spiel nach vorne haben wir deutlich an Qualität dazu gewonnen und mit Timo Arvanitidis (ebenfalls aus Glehn) auch einen Spieler bekommen, der in schwierigen Situationen die Verantwortung übernimmt. Das läuft echt überragend.“

Was ist drin in der Saison? Eine Favoritenrolle will Darius Ferber seiner Mannschaft nicht unterschummeln lassen: „Da sehe ich andere wie Rosellen, Wevelinghoven und Vorst“, sagt er. Mit einem Platz dahinter liebäugelt er aber schon: „Die Top Fünf sind auf jeden Fall möglich. Wir wollen das starke Ergebnis aus der Vorsaison bestätigen und langfristig ganz oben mitspielen – nicht mit abwechselnden Höhen und Tiefen, sondern mit Konsequenz, dafür bin ich als Trainer angetreten.“