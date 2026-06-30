DJK Novesia Neuss feiert Aufstieg ausgelassen

Als die Mannschaft in der Rückrunde erst 1:0 in Wevelinghoven gewann und anschließend Vorst mit 4:0 besiegte, wuchs der Glaube an den Aufstieg. „Ab da konnte jeder die Tabelle lesen. Nach dem 8:0 gegen Grevenbroich dachten wir eigentlich, dass wir nur noch drei Punkte aus den letzten drei Spielen brauchen.“ Doch genau dann begann das große Zittern. „Plötzlich hat sich der Kopf eingeschaltet.“ Die DJK ließ wichtige Punkte liegen und machte den Aufstieg unnötig spannend. Am letzten Spieltag in Glehn lag sein Team plötzlich 0:3 hinten. Im Parallelspiel zwischen Vatan und dem Aufstiegskonkurrenten Büttgen. „Irgendwann hatten wir uns damit abgefunden, dass wir unser Spiel nicht mehr gewinnen. Dann lief auf der Bank nur noch die Live-Schalte“, so Ferber. Als Vatan nach einem verschossenen Elfmeter doch noch den entscheidenden Treffer erzielte, brachen bei der Novesia alle Dämme. „Die Jungs auf dem Platz wussten gar nicht, warum wir auf der Bank plötzlich völlig ausgerastet sind.“

Gefeiert wurde anschließend erst in Glehn, später auf der heimischen Platzanlage. „Ich glaube, der Letzte ist morgens gegen drei Uhr vom Platz getorkelt“, erzählt Ferber schmunzelnd. Bei der Mannschaftsfahrt nach Portugal wurde der Aufstieg dann noch einmal gebührend zelebriert. In der Bezirksliga erwartet den Aufsteiger nun eine andere Fußballwelt. „Die Gegner werden qualitativ besser sein. Wir hatten in der Kreisliga oft den Ball und haben das Spiel gemacht. Das wird sich sicherlich ändern.“ Verstecken will sich Novesia deshalb aber nicht. „Wir werden uns auf keinen Fall hinten reinstellen. Wir haben Respekt vor der Liga, aber keine Angst.“ Dafür soll auch der Kader sorgen: Sechs Neuzugänge stehen bereits fest, der Großteil der Aufstiegsmannschaft bleibt zusammen. „Wir haben nichts zu verlieren.“

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