DJK Novesia Neuss feiert Aufstieg ausgelassen

Große Erleichterung und ausgelassene Feierlaune nach dem dritten Platz und dem damit verbundenen Aufstieg der DJK Novesia Neuss. Die Mannschaftsfahrt nach Portugal hat ihre Spuren hinterlassen. „Ein paar Jungs sind noch leicht angeschlagen“, sagt Trainer Darius Ferber. „Aber alle freuen sich darauf, dass es endlich wieder losgeht.“ Schon diese Woche startet der Neuling in der Bezirksliga in die Vorbereitung.
Dass seine Mannschaft eine gute Rolle in der Kreisliga A spielen würde, davon war Ferber überzeugt. Einen Aufstieg könne man trotzdem nicht planen. „Man muss erst einmal in einen Flow kommen, möglichst verletzungsfrei bleiben und darf sich eigentlich keine längere Schwächephase erlauben. Das hat bei uns lange hervorragend funktioniert.“ Vor allem die zweite Saisonhälfte hat es dem Trainer angetan. „Ich bin super zufrieden mit der Saison, insbesondere mit der Rückrunde.“ Bis zum letzten Spieltag stellte Novesia die beste Defensive der Liga und kassierte nach der Winterpause lediglich acht Gegentore. „Die Defensive war schon unser Prunkstück. Die hat eigentlich immer gehalten.“
Dass Novesia gleichzeitig den stärksten Angriff der Liga stellte, lag für Ferber nicht an nur einem Torjäger. Im Gegenteil. „Wir waren schwer auszurechnen, weil die Treffer auf viele Schultern verteilt waren.“ Pech hatte die DJK dennoch: In Nico Lingweiler und später Silas Armah fielen gleich beide klassischen Mittelstürmer nach wenigen Spielen verletzt aus.
Als die Mannschaft in der Rückrunde erst 1:0 in Wevelinghoven gewann und anschließend Vorst mit 4:0 besiegte, wuchs der Glaube an den Aufstieg. „Ab da konnte jeder die Tabelle lesen. Nach dem 8:0 gegen Grevenbroich dachten wir eigentlich, dass wir nur noch drei Punkte aus den letzten drei Spielen brauchen.“ Doch genau dann begann das große Zittern. „Plötzlich hat sich der Kopf eingeschaltet.“ Die DJK ließ wichtige Punkte liegen und machte den Aufstieg unnötig spannend. Am letzten Spieltag in Glehn lag sein Team plötzlich 0:3 hinten. Im Parallelspiel zwischen Vatan und dem Aufstiegskonkurrenten Büttgen. „Irgendwann hatten wir uns damit abgefunden, dass wir unser Spiel nicht mehr gewinnen. Dann lief auf der Bank nur noch die Live-Schalte“, so Ferber. Als Vatan nach einem verschossenen Elfmeter doch noch den entscheidenden Treffer erzielte, brachen bei der Novesia alle Dämme. „Die Jungs auf dem Platz wussten gar nicht, warum wir auf der Bank plötzlich völlig ausgerastet sind.“
Gefeiert wurde anschließend erst in Glehn, später auf der heimischen Platzanlage. „Ich glaube, der Letzte ist morgens gegen drei Uhr vom Platz getorkelt“, erzählt Ferber schmunzelnd. Bei der Mannschaftsfahrt nach Portugal wurde der Aufstieg dann noch einmal gebührend zelebriert. In der Bezirksliga erwartet den Aufsteiger nun eine andere Fußballwelt. „Die Gegner werden qualitativ besser sein. Wir hatten in der Kreisliga oft den Ball und haben das Spiel gemacht. Das wird sich sicherlich ändern.“ Verstecken will sich Novesia deshalb aber nicht. „Wir werden uns auf keinen Fall hinten reinstellen. Wir haben Respekt vor der Liga, aber keine Angst.“ Dafür soll auch der Kader sorgen: Sechs Neuzugänge stehen bereits fest, der Großteil der Aufstiegsmannschaft bleibt zusammen. „Wir haben nichts zu verlieren.“
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