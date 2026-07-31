DJK Novesia: Mission Klassenerhalt hat begonnen Die Neusser sind zurück in der Bezirksliga und wollen unbedingt bleiben. von RP / Noah Knothe · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die DJK Novesia will sich in der Bezirksliga behaupten. – Foto: Norbert Jurczyk

Nach vier Jahren in der Kreisliga A ist die DJK Novesia zurück in der Bezirksliga. Als Aufsteiger zählen die Neusser automatisch zu den Abstiegskandidaten. Für Trainer Darius Ferber ist klar, dass der Klassenerhalt keine leichte Aufgabe ist.

Was sind die Ziele der Vorbereitung? Nach dem Aufstieg muss sich die Novesia auf größere Herausforderungen einstellen als in der Kreisliga A. „Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern. Uns ist bewusst, wie stark diese Bezirksligagruppe ist, deswegen müssen wir uns als Mannschaft weiterentwickeln“, so Ferber. In der Aufstiegssaison stellte die Novesia mit nur 31 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Kreisliga A. Aber auch diese Stärke wird laut Ferber nicht so leicht übertragbar sein. „Der Aufstieg bedeutet sportlich eine gewaltige Umstellung. Deswegen müssen wir auf allen Positionen viel Arbeit investieren“, betont Ferber. Was lief bislang gut? Die Vorfreude auf die Bezirksliga scheint bei der Mannschaft groß zu sein. Der Coach berichtet von mindestens zwanzig Spielern in jeder Trainingseinheit. „Jeder von uns weiß, dass wir den Ligaverbleib ohne harte Arbeit nicht erreichen können. Bisher zieht jeder hervorragend mit. Es ist für alle ein Vorteil, so eine große Trainingsbeteiligung zu haben“, erklärt Ferber.

In den sechs bisherigen Testspielen gab es für die DJK je zwei Siege, Unentschieden und Niederlagen. Gegen den Vizemeister der Landesliga, den SC Kapellen, verlor die Novesia zwar mit 0:7, dennoch konnte der Trainer aus dem Härtetest viel Positives mitnehmen. Trotzdem hat der 14:0-Sieg gegen die Zweitvertretung von Sparta Bilk mehr Spaß gemacht. „Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt. Jeder hat die Chance und die Qualität, in der Bezirksliga von Anfang an zu spielen“, so Ferber. Was lief bislang nicht so gut? Um in der Bezirksliga zu bestehen, haben sich die Neusser personell verstärkt. Die DJK hat acht Neuzugänge, die noch integriert werden müssen. „Es hapert noch bei ein paar Abläufen, das ist in der Phase der Vorbereitung aber normal. Daher ist es wichtig, dass wir die nächsten Wochen nutzen, um uns perfekt einzuspielen“, erzählt Ferber.