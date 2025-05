DJK München Ost feiert den Aufstieg – 5:2 gegen SV Zamdorf II

Spielverlauf: Der DJK startete druckvoll und ging in der 22. Minute durch den Top-Torjäger Oguzhan Turgut in Führung, der einmal mehr seine außergewöhnliche Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. In der 53. Minute erhöhte Hakan Cankaya auf 2:0, bevor Laurin Bucher in der 39. Minute für Zamdorf den Anschluss zum 2:1 markierte. Doch der DJK ließ sich davon nicht beeindrucken. Direkt nach der Pause stellte erneut Oguzhan Turgut den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (51. Minute), bevor er in der 71. Minute per Elfmeter seinen Hattrick perfekt machte und damit seinen 25. Saisontreffer erzielte – ein beeindruckender Wert, der ihn an die Spitze der Torschützenliste katapultiert. Zwar konnte Florian Wolf in der 76. Minute für die Gäste nochmals verkürzen, doch Mert Irmak machte in der 89. Minute mit dem 5:2 den Sack endgültig zu.

Stimmen zum Spiel: