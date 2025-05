DJK München Ost auf Titelkurs: 3:2 gegen Waldperlach II

München – Der DJK Sportbund München Ost bleibt auf Meisterschaftskurs! In einem packenden Duell setzte sich die Mannschaft am Dienstagabend vor rund 250 Zuschauern mit 3:2 gegen den SV Waldperlach II durch. Dabei glänzte vor allem Spielertrainer Fatih Baydemir, der sein Team mit zwei Traumtoren früh auf die Siegerstraße führte.

Freistoß-Traumtor und Baydemir-Show

Der DJK legte einen Blitzstart hin: Bereits in der 7. Minute zauberte Trainer und Ex-Profi Fatih Baydemir einen Freistoß aus gut 25 Metern in den Netz – ein Tor der Kategorie „Tor des Monats“. Die Fans jubelten, die Stimmung im BSA Max-Reinhardt-Weg Arena kochte. Doch damit nicht genug: In der 24. Minute war es erneut Baydemir, der nach einem feinen Doppelpass mit Oguzhan Turgut die Kugel eiskalt zum 2:0 in die Maschen schob. Trotz seines Kreuzbandrisses, den er seit Monaten mit bemerkenswerter Disziplin überwindet, zeigte Baydemir, dass er immer noch den Unterschied machen kann.

Waldperlach nutzt DJK-Fehler eiskalt aus

Doch die Gäste ließen sich nicht so leicht abschütteln. Nach einer Reihe von Fehlpässen und Abstimmungsproblemen in der DJK-Defensive war es John Edebiri, der in der 34. Minute das 2:1 markierte. Ein vermeidbares Gegentor, das die Partie plötzlich wieder offen gestaltete.