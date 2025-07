DJK Mehr-Niel setzt auf bewährtes Vorstandsteam

Martin Rambach bleibt an der Spitze der 210 Miitglieder zählenden DJK Mehr-Niel. Der Vorsitzende wurde bei der Jahreshauptversammlung wiedergewählt.

Zudem gehören sein Stellvertreter Patrick Heesen, Moritz Thönnissen (Geschäftsführer), Lennart Sänger (stellvertretender Geschäftsführer), Lukas Marzian (Kassierer), Vera Siebers (stellvertretende Kassiererin), Oliver Bandosz (Seniorenobmann), Stefan Rambach (stellvertretender Seniorenobmann), Beisitzer David Thönnissen und Fußball-Geschäftsführer Hendrik van de Sand dem Vorstand an.

Martin Rambach hatte das Amt 2024 von Dieter Tenhaef übernommen. Damals war auch Birgit Gerrits als stellvertretende Vorsitzende und Kassiererin ausgeschieden. Rambach lobte den neu zusammengesetzten Vorstand für seine Arbeit. Er teilte mit, dass Kim Kalkes als Leiterin derBreitensportgruppe die Nachfolge von Heike Spettmann angetreten hat. Für 50-jährige Vereinstreue wurden Johannes Baumeister, Helmut Bienen-Scholt, Heinz Bouten, Andreas Lötz, Berthold Maas und Peter Pfaffenbach geehrt.

Die DJK Mehr-Niel feiert 2028 ihr 75-jähriges Bestehen. Das letzte Jubiläum wurde 2003 zusammen mit der Feuerwehr veranstaltet. Das ist wieder geplant. Thomas Marzian will eine Fahne entwerfen. So soll die Wahrnehmung des Klubs im Dorf erhöht werden. Der Saisonauftakt der Fußballer, die seit 2013 eine Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Wyler-Zyfflich bilden, steigt am Samstag, 2. August, 16.30 Uhr, auf dem Mehrer Sportplatz.