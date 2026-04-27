DJK Limes - SG Auernheim / Wettelsheim II von Tobias Grimm · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

Die SG war zum Kreisligavorspiel auf dem Tittinger Sportplatz zu Gast, vor sehr

spärlicher Zuschauerkulisse passierte in den ersten 25. Minuten aber erstmal gar

nichts. Zahlreiche Fehlpässe, wenig Spielfluss und keine Torchance, dafür gab es zur

allgemeinen Verwunderung eine Trinkpause was den beiden Trainern zumindest die

Möglichkeit gab etwas auf ihre Teams einzuwirken.

Aber auch anschließend war nichts in den beiden Strafräumen geboten, kurz vor der Pause wachte dann erstmals die Offensive der Heimelf auf. In der 40. Minute konnte Sebastian Zäh im Tor der SG den Einschlag gerade noch verhindern, in der 44. Minute dann aber doch noch die

Führung für die DJK. Der früh eingewechselte Dominik Rußer wurde dabei auf der

Außenbahn freigespielt, dieser brachte den Ball anschließend perfekt flach und

scharf an den Fünfmeterraum und hier kam Michael Hirschbeck vor den Verteidigern

an den Ball und schob zu allem Unglück diesen Torhüter Zäh auch noch durch die

Beine. Direkt danach war Pause, in welche die Heimmannschaft die Führung dann

nach der kurzen Schlussoffensive gerne mitnahm.