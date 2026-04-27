DJK Limes - SG Auernheim / Wettelsheim II

Die SG war zum Kreisligavorspiel auf dem Tittinger Sportplatz zu Gast, vor sehr
spärlicher Zuschauerkulisse passierte in den ersten 25. Minuten aber erstmal gar
nichts.
Zahlreiche Fehlpässe, wenig Spielfluss und keine Torchance, dafür gab es zur
allgemeinen Verwunderung eine Trinkpause was den beiden Trainern zumindest die
Möglichkeit gab etwas auf ihre Teams einzuwirken.
Aber auch anschließend war nichts in den beiden Strafräumen geboten, kurz vor der Pause wachte dann erstmals die Offensive der Heimelf auf. In der 40. Minute konnte Sebastian Zäh im Tor der SG den Einschlag gerade noch verhindern, in der 44. Minute dann aber doch noch die
Führung für die DJK. Der früh eingewechselte Dominik Rußer wurde dabei auf der
Außenbahn freigespielt, dieser brachte den Ball anschließend perfekt flach und
scharf an den Fünfmeterraum und hier kam Michael Hirschbeck vor den Verteidigern
an den Ball und schob zu allem Unglück diesen Torhüter Zäh auch noch durch die
Beine.
Direkt danach war Pause, in welche die Heimmannschaft die Führung dann
nach der kurzen Schlussoffensive gerne mitnahm.
Auch danach kam Limes wieder besser ins Spiel, in der 50. Minute konnte wieder
Zäh den Abschluss nach einer Ecke parieren und der "Rebound" flog anschließend
nach strammem Abschluss an den Pfosten.
Danach aber wieder viel Leerlauf, die Heimelf verwaltete nun souverän die Führung und die Gäste wurden an diesem Tag nicht einmal ansatzweise gefährlich. In der erneuten Trinkpause Mitte der zweiten Halbzeit versuchten die Trainer nochmals auf Ihre Teams einzuwirken, mehr als eine 10-Minütige Zeitstrafe für Gästeverteidiger Lukas Leeg nach Foulspiel kam jedoch
nicht mehr zustande.
Somit endete das unspektakuläre Spiel mit einem wichtigen Dreier im Abstiegskampf für die Heimelf, die Gäste beendeten das Spiel ohne eine einzige richtige Torchance und mussten somit verdient mit leeren Händen nach Hause fahren.
MS