DJK Limes fertigt TSG 08 Roth ab

Die DJK Limes begrüßte am Sonntag den Bezirksligaabsteiger TSG Roth. Nach einer überzeugenden ersten Hälfte und einem 4:0 zur Pause endete die Partie mit 5:0. Die sehr faire Begegnung wurde vom guten Schiedsrichter Manuel Biedermann geleitet.



Von Anfang an wollte die DJK Limes vorlegen. Schon nach zwei Minuten war Moritz Medl alleine vor dem Torwart, jedoch konnte er den Ball nicht unterbringen. Nun hatte die Heimmannschaft eine Vielzahl von Chancen, auch ein vermeintlicher Elfmeter an Sebastian Gutmann wurde nicht gegeben. So dauerte es bis zur 20. Minute, als Tobias Stark die DJK mit 1:0 in Führung brachte. Nun ging es Schlag auf Schlag. Das 2:0 besorgte nach schönem Zuspiel von Marco Frei Sebastian Gutmann (27.). In der 29. Minute wurde Jonas Spiegl im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Frei zum 3:0. Die TSG Roth brauchte bis zur 38. Minute, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Johannes Schreiner stellte mit einem unhaltbaren Schuss aus 16 Metern aber den 4:0-Pausenstand her (37.).

Die TSG Roth begann die zweite Hälfte mit mehr Elan. Besonders Sven Müller sorgte für Unruhe in der DJK-Abwehr. In der 55. Minute gab es die größte Chance für die TSG Roth durch Müller, die allerdings durch eine starke Parade von Wolfgang Scholz vereitelt wurde. Der Trainer der DJK Limes, Stefan Birngruber, wechselte nun mehrfach aus. Es dauerte bis zur 89. Minute, als durch ein schönes Zuspiel von Johannes Schreiner Stark den Endstand von 5:0 markierte. Durch ihre Abwehrleistung um Julian Beck und den starken Torwart Wolfgang Scholz hat die DJK Limes aktuell eine Heimbilanz von 12:0 Toren.