DJK-Jugendfußballer feiern Saisonabschluss

Mit Stolz und großer Freude feierten die Jugendteams der DJK ihren Saisonabschluss. FußballJugendleiter Florian Drexler konnte viele Spieler, Eltern, Schiedsrichter und Unterstützer auf der voll besetzten Terrasse beim Gemeinschaftshaus begrüßen. Bei bestem Wetter trafen sich die Bambini´s bis zur E-Jugend zur alljährlichen Grillfeier mit tollem Salat- und Kuchenbuffet. Nach dem kurzen offiziellen Teil mit Saisonrückblick der einzelnen Mannschaften ging man gleich in den gemütlichen Teil über. Das leckere Buffet war genau die richtige Stärkung, damit die Kinder im Anschluss lautstark die Deutsche Nationalmannschaft beim Public Viewing gegen Spanien im Sportheim anfeuern konnten. Die A- und B-Jugend feierten bereits separat ihren Saisonabschluss im Gemeinschaftshaus. Die Abschlussfeier der D-Jugend fand zusammen mit SG-Partner FC Wald/Süssenbach im Rahmen des Allianz-Ferstl-Cups in Wald statt.

7 Mannschaften nahmen in dieser Saison am Spielbetrieb teil. Die A-Jugend belegte in der Herbstrunde in der Kreisliga den 4. Platz und ging somit in der Frühjahrsrunde in der Kreisklasse auf Punktejagd. Ebenfalls belegte sie hier den 4. Platz, auch wenn noch der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre. Positiv ist, dass die Trainingsbeteiligung der Mannschaft während der kompletten Saison sehr gut war, und deswegen haben sich alle Spieler weiterentwickelt. Das ist besonders ein Verdienst des Trainerteams Schweiger Andreas und Kerscher Sepp. Die beiden schafften es hervorragend, die Nachwuchshoffnungen der DJK, auf den Herrenspielbetrieb vorzubereiten. So ist es sehr erfreulich, dass 6 Spieler den Sprung in den Herrenbereich vollziehen und dort weiterhin am Ball bleiben. Die junge B-Jugend startete in der Herbstrunde in der Gruppe und belegte dort einen sehr guten 3. Platz. Leider konnte die Mannschaft von den beiden Trainern Sieber Thomas und Lugauer Tobias in der Frühjahrsrunde nicht an die guten Leistungen anknüpfen und belegte nur den 5. Platz. Die C-Jugend ging in der aktuellen Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Wald/Süssenbach an den Start. Die Mannschaft konnte in der Gruppe unter der Leitung der Trainer Artmann Matthias (Wald) und Graßl Christian (Süssenbach) ohne Punktverlust die Meisterschaft in der Herbstrunde feiern. Aufgrund dieser großartigen Leistung der Spieler durften sich diese in der Frühjahrsrunde in der Kreisklasse beweisen. Mit einem hervorragendem 2. Platz wurden die Erwartungen mehr als übertroffen. Ebenfalls bildete die D-Jugend eine Spielgemeinschaft mit dem FC Wald/Süssenbach. Das Team, unter der Leitung der beiden Trainern Graßl Christian (Süssenbach) und Kerscher Stefan (Beucherling), ging in der Herbstrunde in der Gruppe auf Punktejagd. Leider belegte die Mannschaft nur den 7. Platz. In der Frühjahrsrunde zeigte dann aber die Mannschaft, was in ihr steckt, und konnte mit einer hervorragenden Leistung die Meisterschaft erringen. Eine sehr erfolgreiche Saison absolvierte die E1- Jugend der DJK. Nach einem guten 3. Platz in der Herbstrunde konnten die Spieler die Meisterschaft (punktgleich mit (SG) Stamsried/Pösing/Wetterfeld) in der Frühjahrsrunde erreichen. Diese erfolgreiche Mannschaft trägt die Handschrift der Trainer Pielmeier Helmut, Kulzer Josef und Fleischmann Wolfgang, die diese Spieler bereits seit den Bambinis trainieren. Die E2-Mannschaft der DJK kann ebenfalls auf eine sehr gute Saison zurückblicken. Gemeinsam mit ihren Trainern Jonat Marcel und Wanninger Florian erreichten die Jungs und Mädels in der Herbstrunde den 4. Platz und in der Frühjahrsrunde den 3. Platz. Ein Highlight der Saison war mit Sicherheit auch der Turniersieg beim Ferstl-Cup in der Gemeindehalle in Wald. Neben den sportlichen Aktivitäten stand bei den beiden EJugendmannschaften auch Teambuilding auf dem Programm. Der Mannschaftsgeist wurde bei einem Trainingswochenende im Frühjahr mit Übernachtung im Sportheim gestärkt. Die jüngste Mannschaft der DJK im Spielbetrieb steht den älteren in Nichts nach. Die F-Jugend konnte in der Herbstrunde alle Spiele gewinnen und durfte sich dann in der Frühjahrsrunde in einer stärkeren Gruppe beweisen. Hier machten die Jungs und Mädels ebenfalls eine gute Figur mit der Bilanz eines Sieges, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Besonders erfolgreich verlief die Hallensaison der Mannschaft unter der Leitung