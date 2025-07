DJK Ingolstadt U14 Turniersieger beim SV Hundszell Sommerturnier – U15

Am 20.07.2025 fand das mit Spannung erwartete Hundszell Sommerturnier der U15-Jugend auf dem Sportgelände Gebrüder Peters Arena in Hundszell statt. Bei sommerlichem Wetter und toller Turnieratmosphäre zeigte sich die Mannschaft von Adil Purisevic, Alex Hrisch und Temel Can vom Trainerteam DJK Ingolstadt U14 in Topform – und krönte ihren starken Auftritt mit dem 1. Platz in der Gesamtwertung.