DJK Ingolstadt U14 gewinnt Hallenmasters beim ASV Dachau 2026 Verlinkte Inhalte DJK Ingolsta II

Der DJK Ingolstadt U14 hat das Fußball-Hallenmasters in Dachau gewonnen. Im Finale besiegten die Ingolstädter den Kirchheimer SC mit 3:2 im Neunmeterschießen und holten sich damit den Titel 2026. Stimmungsvolle Atmosphäre und spannende Spiele in Dachau, auch gut gefüllte Georg-Scherer-Halle, boten den passenden Rahmen mit einer Spielfeld-Rund-um-die-Bande, schnellem Fußball und einem torreichen Turniertag. 12 Teams kämpften am Montag beim Dachau-Halleturnier um den Titel in drei Gruppen à vier Teams.

DJK Ingolstadt mit einem eindrucksvollen Auftritt! Die Jungs von Adil Purisevic und Ilber Hasani präsentierten sich von Beginn an hochkonzentriert, leidenschaftlich, spielfreundlich und spielstark. Das DJK-Team zeigte beeindruckende Spiele mit 7 Punkten und 4:2 Toren in der Vorrunde. Im ersten Spiel setzte sich DJK mit 1:0 gegen Spvgg Cannstatt/Stuttgart durch. Auch im zweiten Spiel gegen den Gastgeber konnten wir den zweiten Sieg mit 3:2 (ASV Dachau Team Weiß) einfahren. Im dritten Spiel gegen die Fußballtalente München ging es mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, Endstand 0:0. Das war auch das letzte Vorrundenspiel in dieser Gruppe A. DJK Ingolstadt souverän als Gruppenerster in Gruppe A; Zweiter Spvgg Cannstatt/Stuttgart, Dritter Fußball Talente München und Vierter Tabellenletzter ASV Dachau Team Weiß.

In Viertelfinale traf DJK Ingolstadt auf ASV Dachau Team Blau aus Gruppe C als Zweiter. DJK setzte sich im Neunmeterschießen 5:4 durch. Im Halbfinale traf DJK wieder auf Spvgg Cannstatt/Stuttgart. Auch hier brachte Neunmeterschießen den Vorteil für DJK. Dieses Halbfinale bot Drama, tollen Fußball und viele Tore. In der Anfangsphase fand SpVgg Cannstatt/Stuttgart besser ins Spiel und nutzte die Chancen besser, 0:1. 0:2, DJK Ingolstadt gab jedoch nicht auf und drehte das Spiel mit Leidenschaft und Spielfreude innerhalb von 5 Minuten zum 3:2. Doch SpVgg nutzte ihre letzte Chance mit Abpfiff zum 3:3-Ausgleich. Im Neunmeterschießen konnte DJK besser nervenstark bleiben und zog mit 5:4 ins Finale.

Finale: DJK Ingolstadt vs. Kirchheimer SC

Das Finale war der Höhepunkt des Tages. In einer intensiven Partie zeigte der DJK seine Klasse und setzte sich letztlich mit 3:2 im Neunmeterschießen durch. Dank Linus Meier als bestem Torwart überzeugte er auch im Neunmeterschießen.

Fazit: Ein Turnier voller Highlights, viel Spannung. Das ASV Dachau Hallenmasters Turnier 2026 bot den Zuschauern schnellen und spannenden Hallenfußball. Die kompakte Spielzeit von 9 Minuten sorgte für hohes Tempo und enge Entscheidungen. Der DJK Ingolstadt krönte sich verdient zum Turniersieger, während auch die anderen Teams durch spannende Spiele, Neunmeterschießen und engagierte Leistungen überzeugten. Die Organisatoren ASV Dachau können auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken, das sowohl sportlich als auch organisatorisch ein voller Erfolg war. Der DJK Ingolstadt U14 bedankt sich beim Gastgeber, bei den teilnehmenden Teams und bei den Schiedsrichtern für Fairplay über den ganzen Turnier.

Kaderaufgebot DJK Ingolstadt U14: Emin Purisevic, Dominik Kamm, Gilyan Hasani, Lucas Feldmann-Antras, Ryan Muigai, Suleiman Azizi, Felix Kaufmann, Emile Riedl, Linus Meier. Trainerteam: Adil Purisevic und Ilber Hasan.