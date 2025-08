DJK-Ikone Michael Hamberger kehrt nach Vilzing zurück

Michael Hamberger, der seit 2023 auch zweiter Abteilungsleiter der Vilzinger Fußballabteilung ist, engagiert sich künftig in der Kreisliga-SG als spielender Co-Trainer. „Ich freue mich sehr, für mich schließt sich der Kreis“, blickt der in Zandt lebende Angreifer mit großer Vorfreude auf sein Engagement. Ja nach beruflicher Lage wird Hamberger ab Mitte bis Ende August zur Mannschaft stoßen und vor allen Dingen den zahlreichen jungen Spielern mit seiner Erfahrung sehr weiterhelfen.



„Unsere SG-Mannschaft in der Kreisliga hat viel Potenzial. Man merkt, dass alle nun wieder ein Jahr älter sind und Entwicklungsschritte gemacht haben. Dennoch tut uns Hambi mit seiner Qualität und seiner Erfahrung richtig gut“, lässt Abteilungsleiter Roland Dachauer zu der Personalie verlauten. Das Vilzinger Kreisligateam, das mit dem FC Zandt in einer Spielgemeinschaft steckt, ist mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen toll in die neue Spielzeit der Kreisliga Ost gestartet ist. „Ich kenne die Mannschaft gut aus der letzten Saison und habe im Frühjahr das ein oder andere Spiel gesehen. Ich traue ihr eine richtig erfolgreiche Zukunft zu“, schätzt Hamberger das Talent der jungen SG-Mannschaft.



Erste Trainererfahrung weist der 35-Jährige bereits vor. In der vergangenen zwei Spielzeiten zeichnete er als Spielertrainer der SpVgg Eschlkam verantwortlich. Diese führte er prompt als Meister zurück in die Kreisliga.