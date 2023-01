Die DJK Hüthum-Borghees hat noch alle Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga A. – Foto: Sascha Köppen

DJK Hüthum hält das Titelrennen offen Kreisliga B, Gruppe 1: Als Tabellenzweiter kämpft die Mannschaft von Trainer Emin Baran gegen den ärgsten Konkurrenten VfR Mehrhoog um den Aufstieg.

Nachdem die DJK Hüthum-Borghees bereits in der vergangenen Spielzeit lange um den Aufstieg in die Kreisliga A Rees-Bocholt mitgekämpft hatte, darf sich der B-Ligist auch in dieser Saison Hoffnungen auf den Sprung in die höhere Klasse machen.

Mit 46 Punkten belegt die Mannschaft von Trainer Emin Baran aktuell den zweiten Rang, hat zwei Zähler Rückstand auf Tabellenführer VfR Mehrhoog. Ohne Niederlage beendeten die Emmericher die Hinrunde im Jahr 2022. „Grundsätzlich bin ich mit der Hinserie sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass sich in dieser schweren Gruppe zwei Mannschaften so weit absetzen können. Leider haben wir im letzten Spiel gegen Hünxe zwei Punkte liegen lassen, aber man muss auch sagen, dass wir froh sein können, dass wir da überhaupt ein Unentschieden geholt haben“, erklärt der DJK-Coach. Mit 74 Toren stellen die Hüthumer auch den zweitbesten Angriff. Vor allem Ramadan Sherifi (25 Tore), Cem Altun (15) und Avni Sherifi (13) wussten in der Offensive zu überzeugen. „Da sind wir schon sehr stark besetzt, was die Torausbeute ja auch zeigt“, unterstreicht Emin Baran, dessen Mannschaft aber im Defensivverbund schwächelte. 24 Gegentreffer nach 18 Spielen sind für eine Spitzenmannschaft zu viel. Zum Vergleich: der VfR Mehrhoog kassierte in dieser Zeit gerade einmal 13 Tore. „In den ersten Begegnungen haben wir noch oft zu Null gespielt, doch anschließend haben wir fast immer mindestens ein Gegentor kassiert. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Es muss auch mal reichen, ein Spiel nur mit 1:0 zu gewinnen“, meint der Übungsleiter. An der Abwehrschwäche soll in der Wintervorbereitung maßgeblich gearbeitet werden. „Da müssen wir viel machen, aber ich bin da zuversichtlich“, erklärt der 42-jährige Trainer der DJK, der zwar auf den Aufstieg hofft, aber auch um die Stärke des direkten Konkurrenten aus Mehrhoog weiß: „Das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe und das direkte Duell im März könnte schon entscheidend sein, denn man hat in der Hinrunde gesehen, dass beide Teams nur selten Punkte abgeben.“ Keine personellen Änderungen im Winter