DJK Hommersum trauert um Nicole Keysers Nicole Keysers ist im Alter von nur 54 Jahren verstorben.

Mit ihrem unermüdlichen Einsatz und Kampfgeist war sie nicht nur aus sportlicher Sicht eine Bereicherung für den Verein, viel wichtiger war sie für die DJK als Mensch in unzähligen schönen in der Gemeinschaft des Sportvereins verbrachten Stunden. Die Klubmitglieder denken gerne an die Zeit mit Nicole Keysers zurück und sind dankbar, dass sie den Verein mit ihrer Persönlichkeit über so viele Jahre belebt und geprägt hat.