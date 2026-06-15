DJK Heuweiler verstärkt Trainerteam mit Mitat Berisha

von Links nach Rechts: Fabian Hederer, Mitat Berisha, Patrick Kowalke. – Foto: Verein

Die DJK Heuweiler stellt die Weichen für die kommende Saison und erweitert ihr Trainerteam: Mit Mitat Berisha konnte ein äußerst erfahrener und in der Region hervorragend vernetzter Fußballfachmann gewonnen werden.

Mitat Berisha passt mit seiner Vita und seinem fußballerischen Verständnis hervorragend zur DJK Heuweiler. Künftig wird er gemeinsam mit Fabian Hederer als Trainerduo die sportliche Entwicklung der Mannschaft gestalten. Nach vielen erfolgreichen Jahren beim SC March und beim FC Bötzingen war für Berisha der Zeitpunkt gekommen, sich einer neuen Herausforderung zu stellen – diese sieht er nun bei der DJK Heuweiler.

In den Gesprächen zwischen Vereinsseite, Fabian Hederer und Mitat Berisha wurde schnell deutlich, dass alle Beteiligten die gleichen Vorstellungen und Ziele verfolgen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass dieses Trainergespann der Mannschaft wichtige Impulse für die Zukunft geben wird.