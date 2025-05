DJK Heuweiler holt Duo vom SV Opfingen

Die DJK Heuweiler hat die Verpflichtung zweier talentierter Spieler bekannt gegeben. Wie der B-Kreisligist mitteilte, wechseln Fabrice Bürkle und Kamiran Khalaf vom SV Opfingen zur kommenden Saison zur DJK. Die beiden 19-Jährigen befinden sich beim A-Kreisligisten in ihrem ersten kompletten Aktivjahr. "Fabrice Bürkle ist ein gelernter Offensivspieler, der jedoch auch flexibel auf anderen Positionen einsetzbar ist. Kamiran Abas Rasho Khalaf verstärkt uns als Außenverteidiger und bringt ebenfalls Variabilität und frischen Wind in unseren Defensivverbund", so die DJK.

"In persönlichen Gesprächen mit beiden Spielern konnten wir uns ein gutes Bild von ihrer Motivation und Einstellung machen. Es sind junge, engagierte Fußballer, die sich bewusst für die DJK Heuweiler entschieden haben und den bevorstehenden sportlichen Umbruch aktiv mitgestalten möchten. Wir freuen uns über die Verstärkung und sind überzeugt, dass beide nicht nur sportlich, sondern auch menschlich gut in unser Team, sowie zur Philosophie des Vereins, passen werden."