DJK Hehn verschafft sich Luft Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Mit dem 2:0-Erfolg gegen Viktoria Rheydt springt die DJK Hehn ins Tabellenmittelfeld.

Viktoria Rheydt war bemerkenswert in diese Spielzeit gestartet: Fünf Dreier gab es zum Start der Saison – seitdem allerdings sechs Spiele ohne Sieg. Das beinhaltete auch die Partie am Freitagabend bei der DJK Hehn. Am Ende verlor Rheydt mit 0:2. Statistisch war die Niederlage allerdings keine Überraschung: Seit zehn Jahren oder sieben Spielen wartet Viktoria nun auf einen Erfolg gegen Hehn.

Vor Spielbeginn hatten beide Trainer Probleme in Sachen Personal. Auf Seiten der Rheydter fielen zwei Stammkräfte aus, davon einer wegen einer Corona-Erkrankung. Bei Hehn waren es drei Spieler, die nicht zur Verfügung standen.

Die erste Möglichkeit hatte Viktoria: Jan Meuser trieb über rechts den Ball bis zur Grundlinie, seine Flanke verfehlte Ömer Faruk Akyol in der 7. Minute freistehend nur um eine Zehenspitze. Das Tor fiel dann auf der Gegenseite: Nach einem Eckball der Rheydter ging es ganz schnell für Hehn in Richtung des gegnerischen Tores – Leon Klerx als vierte Anspielstation vollendete diesen Konter zur 1:0-Führung für die Hausherren in der 15. Minute.

Klerx war auch in der Folgezeit der auffälligste Spieler bei Hehn. Zunächst landet ein Schnittstellenpass bei ihm, doch Rheydts Torhüter Sascha Jansen konnte gerade noch den zweiten Treffer verhindern (18.). Auch bei Klerxs Direktabnahme war Jansen kurz darauf zur Stelle. Und Jansen stand das Glück weiterhin zur Seite: Domenik Pötter traf nach einem Eckstoß den Innenpfosten, von wo aus der Ball Jansen regelrecht in Jansens Arme trudelte (27.). In der 30. Minute vertändelte dann Akyol den Ball bei einem Rheydter Konter, Klerx als Nutznießer ließ aber die gute Einschusschance für Hehn liegen. Hehn verbuchte ein deutliches Chancenplus im ersten Abschnitt, allerdings blieb es beim 1:0. Kurz vor der Pause verpasste Daniel Lehnen allerdings knapp den Ausgleich.