DJK Hehn verpflichtet Jan Luig!

Mit Jan Luig können wir einen Neuzugang bei der DJK Hehn begrüßen, der unser Team in der kommenden Saison verstärken wird.

Insgesamt stehen für Jan bereits 80 Spiele, 19 Tore und 9 Assists in seiner bisherigen Laufbahn zu Buche. Vor allem in den vergangenen beiden Jahren hat er seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und mit starken Leistungen im offensiven Mittelfeld auf sich aufmerksam gemacht.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom TuS Liedberg nach Hehn und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine starke fußballerische Ausbildung, eine beeindruckende Entwicklung und überzeugende Statistiken mit.

Allein in der vergangenen Saison erzielte er in der Kreisliga A 10 Tore in 25 Spielen – ein Wert, der zeigt, wie viel Torgefahr, Dynamik und Durchschlagskraft er mitbringt. ⚽🔥

Besonders stolz macht uns, dass sich Jan trotz zahlreicher Angebote anderer Vereine ganz bewusst für unsere DJK entschieden hat. Das zeigt, dass er von unserem Weg überzeugt ist – und dieses Vertrauen bedeutet uns sehr viel.

Wir sind fest davon überzeugt, dass Jan noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Er verfügt über enormes Potenzial und wird unser Offensivspiel mit seiner Dynamik, seinem Tempo, seinem Spielverständnis und seinem Zug zum Tor nachhaltig bereichern. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt gehen und seine Qualitäten weiterentwickeln.

Lieber Jan,

wir freuen uns sehr, dich bei der DJK Hehn begrüßen zu dürfen. Wir wünschen dir einen guten Start, eine verletzungsfreie Saison, viel Erfolg und viele unvergessliche Momente im blau-weißen Trikot.