DJK Hehn steigt dramatisch ab

Drei Teams mussten am letzten Spieltag noch um den Klassenverbleib zittern. Ein Team hat es nun erwischt – zumindest vorerst. Dazu aber später mehr. Denn durch die 1:2-Niederlage beim SC Rheindahlen beendet die DJK Hehn die Saison mit Rang 14 auf dem ersten Abstiegsplatz. Dramatischer hätte das Saisonfinale dabei nicht ausfallen können. Denn Hehn führte bis zur 90. Minute mit 1:0, womit die Mannschaft von Torsten Müller in der Tabelle virtuell einen Nichtabstiegsplatz belegte.

Im Parallelspiel lag zu diesem Zeitpunkt nämlich der SV Schelsen deutlich mit 2:5 gegen den Rheydter SV hinten. Bedeutete: Hehn hätte Schelsen in der Tabelle auf Rang 14 verdrängt. Kapitän Fabian Hentrup brachte Hehn zunächst früh in der achten Minute mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit nahm dieser Nachmittag jedoch eine ganz bittere Wendung für Hehn: Zunächst bekam Rheindahlen in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter, den Hassan El Hage zum 1:1 nutze. Nur zwei Minuten später gab es einen weiteren Elfmeter für Rheindahlen: Dieses Mal traf Dario Bihn zum 2:1-Endstand. Der K.o. für Hehn.

Wenige Kilometer entfernt führten diese späten Nackenschläge für Hehn hingegen zu großem Jubel. Denn die späten Gegentore bescherten Schelsen spät einen kaum noch für möglich gehaltenen Klassenverbleib – trotz der eigenen Niederlage gegen den Rheydter SV. „Wir sind glücklich über den Klassenerhalt. Der Sieg vergangene Woche gegen Mennrath II hat uns gezeigt, was mit Willen möglich ist. Leider hat uns das heute gefehlt. Daher einen großen Dank an Rheindahlen, was nicht selbstverständlich ist“, sagte Schelsens Trainer Christian Niebel nach Spielende.