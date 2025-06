Die DJK Hehn spielt weiter in der Kreisliga A. – Foto: Theo Titz

DJK Hehn muss nicht in die B-Liga absteigen Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Die DJK Hehn profitiert vom Verbleib des 1. FC Mönchengladbach in der Bezirksliga.

Für den sportlich eigentlich schon abgestiegenen A-Ligisten DJK Sportfreunde Hehn hat die Zitterpartie ein Ende. Denn seit Sonntagabend ist klar, dass der Drittletzte der abgelaufenen Saison doch nicht in die Kreisliga B absteigt. Denn weil der 1. FC Mönchengladbach nach seinem Sieg in der Abstiegsrelegation (3:1 n. V. gegen FC Sterkrade) in der Bezirksliga bleibt, folglich seinen Platz in der A-Liga nicht in Anspruch nehmen muss, darf die DJK ihren Platz in der Klasse behalten. Somit steigen nur Rot-Weiß Venn und Victoria Mennrath II aus der Liga ab.

Erleichterung auf Mallorca So., 15.06.2025, 15:00 Uhr FC Sterkrade 72 FC Sterk. 72 1. FC Mönchengladbach FC Mgladbach 1 n.V. 3 Die Hehner Mannschaft erreicht die Nachricht am Sonntag auf Abschlussfahrt auf Mallorca, folglich durfte direkt mit Erleichterung gefeiert werden. „Man freut sich natürlich, wir hatten gehofft, dass es noch klappt und dem FC die Daumen gedrückt“, sagt der scheidende Sportliche Leiter Georg Degen, der bald nach Odenkirchen wechselt. Es sei eine schwierige Situation für den Verein gewesen, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. „Es war unglücklich, dass wir so lange warten mussten. Wir hatten öfter die Möglichkeit gehabt, es selbst klar zu machen. Aber personell bedingt waren wir zuletzt nicht in der Lage, es abzurufen. Doch es war mir persönlich wichtig, dass wir drin bleiben. Die DJK gehört in die Kreisliga A“, betont Degen. Die Saison ist bereits seit Anfang Juni beendet, zu dem Zeitpunkt stand Hehn noch als vorläufiger erster Absteiger fest.