DJK Hehn: Die Suche nach konstanten Leistungen Die DJK Hehn erlebt in der Hinrunde Höhen und Tiefen. Trainer Torsten Müller ist nur bedingt zufrieden.

Mit 21 Punkten aus 17 Spielen belegt der DJK Hehn nach der Winterpause den elften Platz in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. Auf Grundlage der vergangenen Saison, die auf dem fünften Platz endete, hätte sich Trainer Torsten Müller einen besseren Start in die neue Spielzeit gewünscht.

So lief die Hinrunde

Hehn startete mit einer 0:2-Niederlage gegen die Red Stars in die neue Saison. Anschließend mussten die Hehner bis zum 7. Spieltag warten, ehe es beim 3:2 gegen den SC Hardt den ersten Saisonsieg gab. „Der Saisonstart war katastrophal“, sagt Trainer Müller. Es folgten zwei weitere Niederlagen gegen Türkiyemspor (3:4) und den Rheydter SV (3:8). Erst am 10. Spieltag kam der zweite Saisonerfolg gegen die Reserve des 1. FC Viersen (3:2). Dieser Sieg leitete ein zwischenzeitiges Saisonhoch ein, in dem die Mannschaft vier weitere Dreier am Stück holte. Unter anderem mit souveränen Siegen gegen Viktoria Rheydt (2:0) und GW Holt (3:0) oder auch Arbeitssiegen gegen Schelsen (3:2 nach zwischenzeitlichem 1:2) und Fortuna Mönchengladbach (2:1). Diese Siegesserie riss beim 2:2-Remis gegen den Tabellenletzten BWC Viersen. Zum Jahresabschluss verlor Hehn allerdings dreimal in Serie gegen den Polizei SV (1:3) und in den Rückspielen gegen die Red Stars (0:2) sowie Neersbroich (0:1). Zur Winterpause belegt Hehn mit 21 Zählern den elften Platz, vier Punkte vordem ersten Abstiegsrang.

Das war gut

Positiv für Hehn: Nach sechs sieglosen Spielen kämpfte sich die Mannschaft wieder zurück. Laut Trainer Torsten Müller sei dieser Umschwung Spielern wie Fabian Hettrup, dem Kapitän der Mannschaft, Maximilian Rhönisch, Hendrik Schotten und Marcel Meisen zu verdanken, die nicht nur auf dem Platz starke Leistungen erzielten, sondern auch neben dem Platz halfen, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Dies zeigte sich auch in einer dann verbesserten Trainingsbeteiligung. Dazu trug eine Aussprache zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft bei, die nach dem miserablen Saisonstart erfolgte. Danach fasste die Mannschaft wieder Fuß und startete ihre zwischenzeitliche Siegesserie – unter anderem drehte sie die Partie gegen Schelsen und gewann spät mit 2:1 gegen die Fortuna. Ein Sonderlob verteilt Trainer Müller an Hentrup, der „als Kapitän vorausgegangen ist und als Sechser mit seinen Toren einen großen Anteil am Umschwung hat.“

Das war nicht so gut