DJK hat noch eine Rechnung zu begleichen

Am Samstag um 12 Uhr wollen sich die Waldramer Fußballer gegen den MTV Berg für die Niederlage zum Saisonauftakt revanchieren und Fehler im Abwehrverhalten ausmerzen.

Sein erstes Punktspiel als Trainer hat für Benedikt Buchner nachhaltige Wirkung entfaltet. „Das Spiel liegt mit immer noch im Magen“, gesteht der neue Waldramer Coach, dass er an der 2:3-Niederlage vom ersten Spieltag beim MTV Berg noch zu knabbern hat. „Umso besser ist es, dass wir das noch dieses Jahr wieder geradebiegen können“, hofft er auf eine Revanche im Heimspiel an diesem Samstag. Wegen des Feiertags Allerheiligen und der Gräbersegnung auf dem direkt an die Sportanlage grenzenden Friedhof wurde der Anstoß auf 12 Uhr vorgezogen.

„Wir sind uns im Hinspiel selbst im Weg gestanden, haben einfach zu viele Fehler gemacht, das ist bitter bestraft worden“, erinnert sich Buchner an die Ursachen für die Auftaktpleite. „Das Abstimmungsverhalten war schlecht und die Abstimmung in der Abwehr hat nicht gepasst.“ Woraus sich gleich die wichtigsten Vorgaben an sein Team für den zweiten Vergleich: „Diese Fehler müssen wir zu Hause abstellen.“ Wobei der Saisonverlauf durchaus zuversichtlich stimmt, angesichts der Entwicklung der beiden Kontrahenten. Während die in den vergangenen Jahren permanent abstiegsgefährdete DJK sich bis auf Platz drei der Tabelle hochgearbeitet hat, steckt der vor Saisonbeginn als Aufstiegsaspirant gehandelte MTV in der unteren Tabellenhälfte fest.

Allerdings stärkte die Mannschaft von Trainer Maximilian Wagner nach zuvor drei Niederlagen in Serie und einem Torverhältnis von 0:10 zuletzt mit einem 4:0-Sieg beim TSV Murnau II ihr Selbstbewusstsein aufgepäppelt. Dagegen mussten die heutigen Gastgeber mit einem 0:1 gegen den TSV Peißenberg ihre erste Heimniederlage in dieser Spielzeit hinnehmen. Auch das gilt es für die Waldramer auszumerzen. „Ich glaube, es ist eine gute Partie von beiden Mannschaften zu erwarten“, gibt sich DJK-Coach Benedikt Buchner hoffnungsvoll.