DJK Gnadental wird vor Derby aufmüpfig

Gnadental will Kapellen ärgern. – Foto: Andreas Bornewasser

Nach der Hinrunde waren es noch elf Tabellenplätze, die in der Landesliga zwischen dem Platzhirsch SC Kapellen und dem benachbarten Aufsteiger DJK Gnadental lagen. Im Saisonfinale sind es jetzt nur noch sieben. Und weil die Kapellener nach wie vor Zweiter sind, ist das ein klares Zeichen, dass sich die Gnadentaler nach der Winterpause deutlich gesteigert haben. Das hat den Underdog aufmüpfig gemacht. DJK-Trainer Sebastian Michalsky spricht vor dem Liga-Rückspiel am Sonntag (15.30 Uhr) davon, dass er aus dem Jupp-Breuer-Stadion auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen möchte, um einen weiteren Schritt in Richtung des Klassenverbleibs zu gehen.

Das hört sich ziemlich keck an für eine Mannschaft, die erstmals in der Vereinsgeschichte auf diesem Niveau kickt. Doch das war es vor dem Lokalduell dann schon mit Kampfansagen, denn ansonsten herrscht zwischen den beiden Mannschaften aus Neuss und Grevenbroich große Harmonie und gegenseitige Wertschätzung. „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Lenni. Er hat der Mannschaft eine klare Handschrift verpasst und sie aufs nächste Level gehoben“, erklärt Sebastian Michalsky mit Blick auf seinen jungen Kollegen Lennart Ingmann, der den SCK nun in der zweiten Saison betreut. Zudem hält der DJK-Trainer Kapellen für das Maß der Dinge der Liga in Sachen Schnelligkeit und Galligkeit.

Auf der anderen Seite weiß auch Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber, der auch schon in unterschiedlichen Funktionen für Gnadental gearbeitet hat, wie wichtig Sebastian Michalsky für die DJK ist: „Er hat es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. Sie steht sicherer und bringt auch mehr Härte ins Spiel.“ Dass das in der Hinrunde noch anders war, haben auch die direkten Duelle der beiden Lokalrivalen innerhalb von ein paar Tagen im November aufgezeigt. Ging schon das Liga-Hinspiel am Nixhütter Weg für die Neusser mit 1:3 verloren, setzte es im Kreispokal in Kapellen mit 0:3 eine noch deutlichere Niederlage. „Das Pokal-Aus war noch prägender“, erinnert sich Sebastian Michalsky und fügt hinzu: „Das wollen wir auf jeden Fall besser machen.“

Gnadental will es mit einem "konservativeren Ansatz" versuchen

Die Gründe dafür, dass die Gnadentaler die kurze Reise nach Kapellen inzwischen mit einer gewissen Anspruchshaltung antreten, hat Jörg Ferber schon angedeutet. Sebastian Michalsky macht es konkreter: „Wir sind in der Defensive besser geworden. Das haben wir durch personelle Verstärkungen und eine neue Ausrichtung geschafft. Wir sind erwachsener, wacher und härter geworden.“ Nach der Hinrunde stellte die DJK mit 41 Gegentoren noch die zweitschlechteste Defensive, aktuell sind 20 Gegentreffer der sechstbeste Wert der Liga.

Und dieser Wert relativiert sich auch noch insofern, als die Gnadentaler Ende April beim Primus Solingen-Wald ganz bewusst einen ungewöhnlich offensiven Ansatz wählten, um eine Überraschung zu schaffen, dafür aber mit einer 0:5-Pleite böse abgestraft wurden. Dass sich das am Sonntag nicht wiederholen soll, versteht sich von selbst. „Wir werden einen konservativeren Ansatz wählen, ohne den Bus bei uns im Strafraum zu parken“, verrät Sebastian Michalsky. Das hat allerdings nicht nur mit der Offensivpower der Gastgeber zu tun, sondern auch mit eigenen Personalsorgen in der Offensive.

Denn auf jeden Fall nicht dabei ist Ex-Profi Ibrahima Traoré, und hinter der Einsatzfähigkeit von Vojno Jesic steht noch ein dickes Fragezeichen. „Die beiden sind schon extrem wichtig. Und wenn wir vorne nicht so viele Möglichkeiten haben, dürfen wir hinten nicht viel kassieren“, so der Gnadentaler Trainer. Auf der Gegenseite können die Kapellener nahezu ohne Personalprobleme ins Derby gehen. Zuletzt waren zwar Nils Mäker und der Japaner Hiroya Suguro angeschlagen, aber sie stehen wohl zur Verfügung. Für Jörg Ferber ist der Ausgang des Lokalduells auch eine Frage der Generationen: „Da trifft eine junge und sehr dynamische Mannschaft auf eine sehr erfahrene Mannschaft, die genau weiß, wie sie damit umgehen muss. Da entscheiden Nuancen.“