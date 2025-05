DJK Gnadental vor Matchball, DJK/VfL Willich so gut wie abgestiegen

Die weiteren Ergebnisse

OSV Meerbusch – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Quinn Kessel, Luca Finn Pohlmann (46. Jerome Vekens), Andrea Spada (66. Erijon Syla), Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou, Marvin Höffges (59. Tim Tetzlaff), Angelo Recker, Frederic Klausner, Marcel Schmelzer (46. Kennet Kaminski), Marc Rommel (79. Philip Schmelzer) - Trainer: Ingmar Putz

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ismail Günsel (46. Ahghas Newton), Mert Özmener (46. Flamur Berisha), Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi (52. Kai Uwe Wirtz), Erol Dzaferi, Muhammed Arda Öztürk, Sergio Garcia Ramon (56. Ramazan Zeybek), Ermal Maqkaj (68. Fatih Yaman), Marcel Hensel - Trainer: Botan Melik

Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 185

Tore: 1:0 Jerome Vekens (50.), 2:0 Marc Rommel (67.), 2:1 Marcel Hensel (74. Foulelfmeter), 3:1 Erijon Syla (90.+2)

Rot: Ramazan Zeybek (89./1. FC Grevenbroich-Süd/)

Gelb-Rot: Emre Demirbolat (90./1. FC Grevenbroich-Süd/)



TSV Bayer Dormagen – Red Stars Mönchengladbach 5:0

TSV Bayer Dormagen: Leon Malzkorn, Maurice Roggendorf (65. Andre Tareco-Duarte), Philip Suhr, Arda El Kerim Ayaz, Marc Naroska, Aaron Münstermann (46. Oliver Gammon), Torben Zepke, Semi Youssef Laffi (70. Michael Hausdörfer), Alexander Hauptmann (65. Dominik Dobras), Niclas Kuypers, Hendrik Reiff (46. Marius Fraßek) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Red Stars Mönchengladbach: Alexander Chilko, Marc Klunk, Samuelson Forestal, Sirwan Samir Quassem, Ilja Lichtenwald, Wadim Kuliew, Vadim Shkolnik (78. Serhii Tsoi), Selim Mohamed Kasmi (71. Johann Miller), Kostiantyn Melnychuk, Evgenij Pogorelov (59. Micheal Erhunmwunosere), Ivan Hlyvyi (74. Mohamed Hussein) - Trainer: Marat Surtebayev

Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Niclas Kuypers (55.), 2:0 Niclas Kuypers (65.), 3:0 Niclas Kuypers (68.), 4:0 Michael Hausdörfer (75.), 5:0 Oliver Gammon (85.)



SSV Grefrath 1910/24 – DJK VfL Willich 3:1

SSV Grefrath 1910/24: Robin Krahnen, Christopher Claeren, Soner Köse, Christofer Feyen, Gerrit Lenssen, Lukas Tölle (81. Lorik Rashkaj), Niklas Schmitz, Fynn Glutting (88. Yannik Luca Zander), Luis Neber, Lukas Hanssen, Vensan Klicic - Trainer: Alexander Thamm

DJK VfL Willich: Jeremy Roger Molina, Felix Wolsky, Peter Joel Meyer (84. Mark Steckelbroeck), Dimitrios Triantafyllidis (70. Vladislav Kochoutine), Leon Troschka, Malte Stamm, Yannik Toholt, Nils Reiher (46. Emil Sagner), Jonas Christopher Doerkes (78. Hussein Nadir), Maximilian Otis Gillrath (70. Lucas Tanzhaus), Benny Wirth - Trainer: Roland Glasmacher

Schiedsrichter: Mohamed Selmo - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Dimitrios Triantafyllidis (10.), 1:1 Lukas Hanssen (30.), 2:1 Fynn Glutting (78.), 3:1 Lukas Hanssen (80.)



TSV Meerbusch II – SV Uedesheim 1:4

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Mohamed Ghait, Leander Boden, Enno Maximilian Werling, Timo Fabian Kaufmann, Tarique Maurice Hurd, Ammar Kiwani, Saba Khargelia, Oleh Haranovskyi - Trainer: Jörg Wittwer

SV Uedesheim: Sebastian Lopez, Jonas Hellenkamp, Maximilian Hahn, Kevin Zorn, Andre Speer (62. Felix Frason), Luis Winfried, Kevin Block (62. Ibrahim Rtobi), Tim Jenckel, Alejandro Pellico Narciandi (10. Burak Gürpinar), Ajdin Koco, Malik Koco (62. Florian Hillebrand) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Erik Leicht (Düsseldorf) - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Luis Winfried (24.), 1:1 Ammar Kiwani (34.), 1:2 Ajdin Koco (54.), 1:3 Luis Winfried (77.), 1:4 Ajdin Koco (82.)

Rot: Sebastian Lopez (10./SV Uedesheim/Foulspiel )



SC St. Tönis 1911/20 II – Sportfreunde Neuwerk 3:1

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Tom Berner (85. Tobias Müller), Mark Dettmers (64. Malte Latosinszky), Leonard Stiels, Fynn Fruhen, Magnus Elmar Schlenger, Nils Van Afferden (87. Josh Arnold), Niklas Roulands, Fabio Mariano, Maiko Becker, Lucas Noczenski (87. Luis Becker) - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Malte Krüger (64. Marc Nickels), Lasse Buschmann, Leon Jansen, Felix Grümmer (83. Jonas Hintsches), Serkan Pacali (69. Dominik Klouth), Berkan Dursun (62. Marwan El Khoulati Haroun), Emmanuel Adu - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Lucas Noczenski (5.), 1:1 Berkan Dursun (22.), 2:1 Fynn Fruhen (82.), 3:1 Lucas Noczenski (83.)



CSV Marathon Krefeld – TuRa Brüggen 4:1

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Marcel Lüft, Almir Arapovic (51. Marco Grünert), Lars Wellmans, Harun Aydin, Stefan Giesen (79. Gianni Wittenberg), Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan - Trainer: Onur Özkaya

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven, Volkan Akyil (82. Jan Grylak), Christos Tsopanides (46. Philipp Cox), Nedim Akkus, Erik Pöhler (70. Luca Drießen), Robin Hürckmans, Justin Samuel Pahl, Sandro Meyer (82. Daniel Schmidt), Nils Bonsels, Mehmet Akkus (70. Kacper Ciupa) - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Murat Aslan (14.), 2:0 Marcel Lüft (26.), 2:1 Nils Bonsels (37.), 3:0 Emre Özkaya (76.), 4:0 Emre Özkaya (84.)



SVG Neuss-Weissenberg – 1. FC Mönchengladbach 2:1

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (89. Karsten Rehmann), Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (89. Josua Kaniecki), Nico Wachmeister (68. Ben Luca Schmidt), Osarumen Elliot Lawrence (46. Dennis Brune), Ranael-Baringa Ishimine (74. Antonio Primorac), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Dominik Zagrovic, Adam Mesrour, Leon Azemi, Hannes Lingel, Vincent Schleifer, Anton Müller, Max Lisiecki, Noah Berko (66. Simon Beermann), Parviz Sara Moghaddam, Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Hamit Özdemir - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Leo Stegner (22.), 1:1 Nico Wachmeister (30.), 2:1 Ranael-Baringa Ishimine (54.)



DJK Gnadental – TuS Wickrath 5:3

DJK Gnadental: Nico Bayer, Malte Hauenstein, Marvin Meirich, Leon Borkowski, Marinus Sebastian Dassen (52. Stephan Wanneck), Marc Pfeil (83. Jonas Vincent Königs), Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Jan Rakow (89. Alexander Nuss), Maurice Girke, Oliver Wargalla (81. Carl Mergenthal) - Trainer: Sebastian Michalsky

TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Tom Baulig, Jan Meuser, Benedikt Kantert, Niklas Clemens, Nils Höffges, Luis Langmatz (83. Sem Mabela Samba), Moritz Lambertz (83. Max Käppler), Tayfun Yilmaz, Niek Gabriel Mäder, Raheem Fatnani (56. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Thorsten Lechtenberg - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Tayfun Yilmaz (14.), 1:1 Vojno Jesic (43.), 1:2 Jan Meuser (45.), 1:3 Raheem Fatnani (47.), 2:3 Oliver Wargalla (50.), 3:3 Marvin Meirich (55.), 4:3 Oliver Wargalla (68.), 5:3 Maurice Girke (81.)

Das sind die nächsten Spieltage

Sportlich wie tabellarisch gab es beim 3:1-Erfolg des SSV Grefrath über die DJK/VfL Willich einen Sieger und einen Verlierer: Grefrath hat den Klassenerhalt sicher und Willich ist so gut wie abgestiegen! Der Tabellen-16. hat sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, es sind aber nur noch zwei Spiele zu bestreiten.

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:15 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SVG Neuss-Weissenberg

Sa., 24.05.25 17:30 Uhr TuS Wickrath - TSV Bayer Dormagen

Sa., 24.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II

So., 25.05.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Gnadental - 1. FC Mönchengladbach

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - OSV Meerbusch



34. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Gnadental

So., 01.06.25 15:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - DJK VfL Willich

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Uedesheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen

So., 01.06.25 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Red Stars Mönchengladbach

So., 01.06.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Sportfreunde Neuwerk

So., 01.06.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen