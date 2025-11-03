Bittere Pleite für Gnadental. – Foto: Michael Jäger

DJK Gnadental verliert nach Führung in letzter Minute Aufsteiger verpasst gegen Spitzenreiter Punktgewinn. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Solingen 03 Gnadental

Trotz eines aufopferungsvollen Kampfes geht die DJK Gnadental gegen den Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald leer aus. Erstmals seit dem zweiten Spieltag rutschte der Neuling damit wieder auf einen Abstiegsrang. Die Landesliga ist jedoch so eng, dass die DJK nur zwei Punkte weniger auf dem Konto hat als der Zehnte.

Gestern, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 2 3 Abpfiff Der Favorit aus Solingen wollte bei der DJK Gnadental den sechsten Ligasieg in Folge einfahren. Entsprechend schnell gingen die Gäste durch Nikolaos Skondras (15.) mit 1:0 in Front. „Wir sind nicht gut in die Partie gekommen und Solingen hat von Anfang an großen Druck ausgeübt, weshalb das 1:0 zu diesem Zeitpunkt verdient war“, räumte DJK-Trainer Sebastian Michalsky ein. Sein Team ließ sich durch den frühen Rückstand jedoch nicht einschüchtern. Michalsky sah, wie seine Mannschaft immer besser in die Partie fand und durch gefährliche Konter Nadelstiche setzte. In der 19. Minute gelang es Oliver Wargalla (29.), den Ausgleich zu erzielen.

Späte Entscheidung Mit dem 1:1-Unentschieden ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff lauerte die DJK auf ihre Chance. Michalsky: „Nach dem 0:1 gelang es und immer besser, die Überlegenheit des Gegners zu neutralisieren. Nach dem Wiederanpfiff hatten wir mehrere gute Konterchancen, wodurch die Führung in der Luft lag.“ In der 56. Minute wurde das Gefühl des Trainers bestätigt. Oliver Wargalla (56.) drehte mit seinem Doppelpack die Partie. In der Folge drängte der Tabellenführer auf den Ausgleich und schaffte das in der 68. Minute durch Skondras zweiten Treffer.