DJK Gnadental vergibt in Unterrath ganz spät den Sieg

Gnadental verpasst spät drei Punkte – Foto: Michael Jäger

Was tun mit dem hart erstrittenen einen Punkt? Dieser Frage hatte sich Sebastian Michalsky nach dem 1:1 der von ihm trainierten Landesliga-Spieler der DJK Gnadental bei der SG Unterrath zu stellen. Einerseits sei ein in der Fremde eingebrachter Ertrag immer wertvoll, andererseits „haben wir die Chance verpasst, uns mit einem Sieg bei einem direkten Konkurrenten unten abzusetzen.“

Mehr wäre für seine Jungs im Düsseldorfer Norden auf jeden Fall drin gewesen, befand der Coach. „Nach dem Spielverlauf ist das Ergebnis extrem ärgerlich“, befand er. Malte Hauenstein hatte den Neuling per Kopf in Führung gebracht. „Und danach haben wir es halt versäumt, mit dem zweiten Treffer alles klarzumachen“, bemängelte Michalsky.

Die Chancen waren da: So spitzelte ein Abwehrspieler Ibrahima Traoré in der 65. Minute den selbst eroberten Ball in letzter Sekunde noch vom Fuß. Und fünf Minuten vor Schluss verpuffte eine 2:1-Überzahlsituation vor dem Gehäuse der Unterrather. Stattdessen glichen die Gastgeber in der Nachspielzeit noch aus. „Und wenn du so spät das 1:1 kriegst, ist das schwierig“, sagte Michalsky, der mit seiner Mannschaft bereits am Freitag (Anstoß 20 Uhr) Victoria Mennrath am Nixhütter Weg empfängt.