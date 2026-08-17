DJK Gnadental und SC Kapellen starten perfekt

Das machte sichtlich vieles leichter. Gnadental nahm die Führung mit in die Pause, kam danach sehr spielbestimmend aufs Feld zurück und hatte alles im Griff. Das 2:0 schien nur eine Frage der Zeit, und es fiel letztlich nach einer Ecke von Jann Zeller, die der überraschend freie Stürmer Marco Lüttgen am zweiten Pfosten mit einem Aufsetzer veredelte (61.). Zu diesem Zeitpunkt sprach wenig bis gar nichts mehr für die Gäste, doch dann unterlief dem jungen Keeper Timon Remer bei seinem Debüt ein dicker Patzer. Er vertändelte an der Strafraumgrenze den Ball gegen Moritz Stöber, wobei das Spielgerät vor die Füße von Jamal Weber fiel, der nur noch genüsslich aus 18 Metern ins leere Tor schießen musste. „Solche Fehler passieren. Aber weil wir dann ein paar Mal wechseln mussten und die Abläufe noch nicht fest verankert sind, haben wir den Faden verloren“, meinte Michalsky mit Blick auf den Umstand, dass die biederen Essener nun wieder Oberhand gewannen und die drei Punkte noch in Gefahr gerieten. Doch letztlich retteten die Gnadentaler den Vorsprung über die Zeit. Michalsky: „Ein so enges Spiel zu gewinnen, schweißt auch zusammen. Es ist einfach nur schön, dass wir das Ding gezogen haben.“

„Alles in allem haben wir es gut gemacht“