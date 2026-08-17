DJK Gnadental und SC Kapellen starten perfekt

Der Traum eines jeden Fußballtrainers ist es, mit einem Dreier in die Saison zu gehen, um so eine gute Basis für das weitere Auftaktprogramm zu legen. Für Sebastian Michalsky von der DJK Gnadental und Lennart Ingmann vom SC Kapellen ging dieser Traum in Erfüllung, beide Landesligisten aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss fuhren als Neulinge in der Gruppe 2 einen Sieg ein. Die Gnadentaler mussten zu Hause gegen den SC Werden-Heidhausen zwar mehr bangen als ihnen lieb war, doch letztlich durften sie einen 2:1 (1:0)-Erfolg bejubeln. Der SCK setzte sich beim Aufsteiger SV Solingen recht souverän mit 3:1 (2:1) durch.
„Mit der Defensive war ich insgesamt zufrieden, in der Offensive in Ansätzen. Da haben wir aber noch einiges zu tun. Aber für uns war die Hauptsache, dass wir gewonnen haben“, meinte DJK-Coach Sebastian Michalsky auch mit Blick auf die nächsten Wochen, in denen schwere Gegner warten. Mit der verjüngten Mannschaft, die am Sonntag erstmals vom ehemaligen Mönchengladbacher Profi Ibrahima Traoré als Kapitän auf den Platz geführt wurde, gerieten die ersten Minuten allerdings zunächst sehr holprig, da hatten die Gäste aus Essen mehr vom Spiel. Erst nach und nach zogen die Gnadentaler auch mit Hilfe des lautstark dirigierenden Ibrahima Traoré die Partie auf ihre Seite und gingen dann nach 20 Minuten auch nicht unverdient in Führung. SC-Keeper Marcel Niehaus wusste sich im Strafraum gegen den heranstürmenden Marco Lüttgen nicht mehr anders zu helfen als mit einem Foul, so dass der Schiedsrichter folgerichtig auf Elfmeter entschied. Diese Chance nutzte Vojno Jesic und erzielte die 1:0-Führung für die DJK.
Das machte sichtlich vieles leichter. Gnadental nahm die Führung mit in die Pause, kam danach sehr spielbestimmend aufs Feld zurück und hatte alles im Griff. Das 2:0 schien nur eine Frage der Zeit, und es fiel letztlich nach einer Ecke von Jann Zeller, die der überraschend freie Stürmer Marco Lüttgen am zweiten Pfosten mit einem Aufsetzer veredelte (61.). Zu diesem Zeitpunkt sprach wenig bis gar nichts mehr für die Gäste, doch dann unterlief dem jungen Keeper Timon Remer bei seinem Debüt ein dicker Patzer. Er vertändelte an der Strafraumgrenze den Ball gegen Moritz Stöber, wobei das Spielgerät vor die Füße von Jamal Weber fiel, der nur noch genüsslich aus 18 Metern ins leere Tor schießen musste. „Solche Fehler passieren. Aber weil wir dann ein paar Mal wechseln mussten und die Abläufe noch nicht fest verankert sind, haben wir den Faden verloren“, meinte Michalsky mit Blick auf den Umstand, dass die biederen Essener nun wieder Oberhand gewannen und die drei Punkte noch in Gefahr gerieten. Doch letztlich retteten die Gnadentaler den Vorsprung über die Zeit. Michalsky: „Ein so enges Spiel zu gewinnen, schweißt auch zusammen. Es ist einfach nur schön, dass wir das Ding gezogen haben.“
Andere Voraussetzungen hatte der SC Kapellen als Vizemeister der Vorsaison. Beim Aufsteiger SV Solingen war die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann haushoher Favorit und wurde dem auch gerecht. „Alles in allem haben wir es gut gemacht. Zur Halbzeit hätten wir eigentlich schon 5:0 führen müssen“, meinte Ingmann, tatsächlich stand es nach 45 Minuten aber nur 2:1 für die Gäste. Nach der frühen Führung durch Alexander Fuchs erspielte sich der SCK auch ohne den angeschlagen auf der Bank sitzenden Stürmer Yannick Joosten etliche gute Möglichkeiten. Doch nur Kazuki Hayashi traf noch vor der Pause, allerdings gelang aus dem Nichts auch den Gastgebern noch ein Treffer. „Das Tor haben wir mit einer Mischung aus einem Stellungsfehler und einem Fehlpass aufgelegt“, erklärte Ingmann, der dann mit ansehen musste, wie seine Jungs nach dem Seitenwechsel zu passiv wurden.
Auch dank ihres fußballerisch guten Torhüters gelang es den Solingern ein ums andere Mal, das Pressing der Kapellener zu überspielen und ansatzweise gefährlich nach vorne zu kommen. „Doch diese Phase haben wir überstanden und sind wieder dominanter geworden“, sagte Ingmann, der dann auch die Breite seines Kaders nutzte. Bei einem Doppelwechsel in der 69. Minute brachte er in Gestalt von Justin Schiffer auch den Spieler, der in der Schlussphase vorentscheidend traf. Drei weitere Wechsel halfen anschließend, Zeit von der Uhr zu nehmen. Weiter geht’s nächsten Sonntag daheim gegen den TSV Eller, ebenfalls Aufsteiger. Die DJK Gnadental reist zum FC Kosova.