DJK Gnadental und Bayer Dormagen gewinnen die Topspiele

Nach diesem Derbysieg wird der TuS Wickrath die Saison aller Wahrscheinlichkeit vor der SpVg Odenkirchen beenden. Phil Engels (17.) glich das 0:1 von Andrej Ferderer (7.) zeitig aus und Niek Mäder schoss das 2:1 noch vor der Pause (36.). Damit sicherte sich Wickrath zwar einen knappen Sieg, dafür fällt der Vorsprung mit acht Punkten (auch auf die Abstiegszone) aber üppig aus.

TuS Wickrath – SpVg Odenkirchen 2:1

TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Dennis Coenen (82. Tayfun Yilmaz), Jan Meuser, Nils Höffges, Max Käppler (46. Niklas Clemens), Marius Over, Moritz Lambertz (66. Marko Mitrasinovic), Erdem Yildiray Eroglu (82. Abdullah Tayyip Cakal), Phil Engels (90. Dennis Richter), Niek Gabriel Mäder - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin (75. Felix Zimmermann), Jonas Nabil Langen (68. Mehmet-Kaan Ilgörmez), Robin Wolf, Semir Purisevic (64. Konstantine Jamarishvili), Luke Schmitz (81. Philip Welzer), Philipp Bäger, Simon Leuchtenberg (53. Tobias Kamper), Andrej Ferderer - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Andrej Ferderer (7.), 1:1 Phil Engels (17.), 2:1 Niek Gabriel Mäder (36.)

Lasse Buschmann verkürzte in der 68. Minute für die Sportfreunde Neuwerk, die ihr Comeback bei der DJK Gnadental in der Folge aber verpassten. Durch Treffer von Marvin Meirich und ein Eigentor setzte sich die DJK knapp durch und bleibt durch das 2:1 an Spitzenreiter OSV Meerbusch dran.

Sandro Meyer glich für TuRa Brüggen gegen Bayer Dormagen gleich zweimal aus. Dann verschlief die Abwehr einen Standard und Marius Fraßek traf erneut für die Hausherren, die durch Dennis Marquet alles klar machten. Der 33-Jährige erzielte das 4:2 aus spitzem Winkel und lässt Dormagen mit 47 Punkten weiter hoffen.

Die weiteren Paarungen

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Gnadental

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Red Stars Mönchengladbach

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - DJK VfL Willich

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Bayer Dormagen

So., 13.04.25 15:30 Uhr SV Uedesheim - TuS Wickrath

So., 13.04.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - OSV Meerbusch

So., 13.04.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24

So., 13.04.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Meerbusch II



28. Spieltag

Do., 17.04.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Meerbusch II - SVG Neuss-Weissenberg

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Red Stars Mönchengladbach - DJK VfL Willich

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Grevenbroich-Süd

Do., 17.04.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SV Uedesheim

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SpVg Odenkirchen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk