DJK Gnadental springt an Tabellenspitze

Beim Blick auf die Tabelle scheint Gnadental im Neusser-Derby gegen Weissenberg immer der große Favorit zu sein. Im Hinspiel konnte das Team von Trainer Dirk Schneider die DJK jedoch mit 3:1 schlagen. „Wir wussten von vornherein, dass es gegen Weißenberg wie immer ein umkämpftes Spiel geben wird, das in alle Richtungen gehen kann. Ein Derby will eben keiner verlieren“, sagt DJK-Coach Sebastian Michalsky.

Sein Team sorgte am Sonntag schnell für Stimmung, als es nach drei Minuten 2:0 für die Hausherren stand. Die Tor-Gala hörte da aber noch nicht auf. Es dauerte nur bis zur 18. Minute, ehe die nächsten beiden Tore fielen und der Gastgeber mit 3:1 führte. Michalsky: „Wir wollten genau so reinstarten, um es erst gar nicht spannend werden zu lassen. Trotz der frühen Tore hat Weissenberg dann aber gut ins Spiel gefunden und es uns bis zum Schluss schwergemacht.“

Im zweiten Durchgang geriet die Tabellenführung der DJK nicht mehr in Gefahr. Nach dem Stadtderby wartet nun die formstärkste Mannschaft der Liga auf den Spitzenreiter: TuRa Brüggen ist seit zehn Spielen ungeschlagen und gewann dabei acht Partien. Für Michalsky war es daher wichtig, dass seine Mannschaft im Derby ein klares Zeichen setzt: „Nach der Niederlage in der Woche zuvor hatte das Derby natürlich noch mal mehr Bedeutung für uns. Es war wichtig, mit dem Derbysieg im Rücken nach Brüggen fahren, auch wenn uns dort ein ganz anderes Spiel erwarten wird.“

Meirich als emotionaler Leader

Die Einstellung, die es für solche Topspiele braucht, verkörpert für den Trainer Marvin Meirich, der Torschütze zum 1:0: „Er reißt auf dem Platz alle mit und gibt jedem Energie. In der ersten Minute hat er mit seinem Fernschuss zur Führung auch direkt ein wichtiges Zeichen für uns gesetzt. Er ist in dieser Saison in herausragender Form. Sich nach mehreren Kreuzbandrissen so zurückzukämpfen, ist schon beeindruckend.“

Für die SVG Weissenberg geht durch die Niederlage auch der direkte Vergleich in der Saison mit dem Stadtrivalen verloren. Für Trainer Dirk Schneider zählt jedoch die Art und Weise: „Wir haben die ersten Minuten verschlafen, dann aber Moral bewiesen. Bei dem Ergebnis kann natürlich nicht alles gut sein. Trotzdem haben wir gegen den hochverdienten Tabellenführer über weite Strecken stark dagegengehalten“, betont der Coach.

Der Tabellensechste kann weiter im Derbystimmung bleiben. Am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) empfängt die SVG den Tabellenvierten TSV Bayer Dormagen zum nächsten Kreisduell.