 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Jubel in Gnadental.
Jubel in Gnadental. – Foto: Michael Jäger

DJK Gnadental schlägt Tabellenführer Unterrath nach 1:3-Rückstand

Landesliga Niederrhein 1: Der Aufsteiger DJK Gnadental gewinnt nach Rückstand gegen den Tabellenführer SG Unterrath, der Platz eins verliert.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

3. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! Die DJK Gnadental holt in einer denkwürdigen Partie die ersten Punkte als Aufsteiger und zeigt gegen die SG Unterrath ihre Comeback-Qualitäten.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Mi., 27.08.2025, 19:45 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
2
Ein Doppelschlag im zweiten Durchgang bringt die Entscheidung: Ali-Imran Coban (11.) brachte die Landesliga-Reserve aus Hilden zwar in Führung, aber dann trafen im zweiten Abschnitt Luca Tim Jerz (58.) und Kazuki Hayashi (64.) für den SC Kapellen-Erft, der auch höher hätte gewinnen können. Allerdings scheiterte Janis Waffenschmidt per Elfmeter und in der Schlussphase verhinderte der VfB-Kicker Fabio Bachmann mit einer Notbremse Schlimmeres, wird dafür aber erstmal gesperrt werden. Während sich Kapellen mit sechs Punkten oben festsetzt, bleibt Hilden punktlos im Tabellenkeller.

VfB 03 Hilden II – SC Kapellen-Erft 1:2
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari (86. Leander Boden), Shuto Utsugi, Ali-Imran Coban (57. Josip Bilac), Amir Cosic (69. Abdelilah Zarok), Amine Feldaoui, Luke Kawabe, Marvin Michell Theis (77. Mohammed Monir Ayyad), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Germanos Ioannidis, Yannik Ebert, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Luis Giesen (70. Justin Schiffer), Alexander Fuchs (84. Maik Ferber), Leonard Lekaj, Hiroya Suguro (89. Efe Özen), Kazuki Hayashi (70. Leo Stegner), Janis Waffenschmidt (80. Tim Effertz) - Trainer: Lennart Ingmann - Trainer: Thomas Welzer - Trainer: Illich Mendoza
Schiedsrichter: Maik Heinen
Tore: 1:0 Ali-Imran Coban (11.), 1:1 Luca Tim Jerz (58.), 1:2 Kazuki Hayashi (64.)
Rot: Fabio Bachmann (82./VfB 03 Hilden II/Notbremse)
Besondere Vorkommnisse: Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michael Miler (38.).

Gestern, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
4
3
Abpfiff
Ein denkwürdiger erster Landesliga-Sieg für die DJK Gnadental, die den bisherigen Tabellenführer SG Unterrath entmachtet hat. Christian Bus traf zunächst doppelt für die SGU, Ahmad Ali erhöhte nach der Pause auf 3:1 aus Sicht des Favoriten. Die zweite Halbzeit wurde nur noch zehn gegen zehn absolviert, weil Necirwan Khalil Mohammad und Antonio Munoz-Bonilla gemeinsam in der 44. Minute von Platz flogen. Diese Unterzahl verkraftete die Gastgeber deutlich besser, denn Vojno Jesic (58. Handelfmeter), Oliver Wargalla (65.) und Marco Lüttgen (84.), der zwischenzeitlich schon das 1:2 erzielte, drehten die Partie und sicherten der DJK die ersten Tore und Punkte in der Landesliga. Die SGU hat die Tabellenführung außerdem verloren und rutscht wegen des schlechteren Torverhältnisses auf Rang drei ab.

DJK Gnadental – SG Unterrath 4:3
DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck (78. Marinus Sebastian Dassen), Tolga Erginer, Marvin Meirich (71. Tarik Mavili), Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal (55. Milos Jesic), Maurice Girke (46. Oliver Wargalla), Nico Kaufmann, Marco Lüttgen (86. Silas Armah) - Trainer: Sebastian Michalsky
SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Mikura Suzuki, Shuki Hamanosono, Ionas-Apostolos Frantzozas (65. Ibrahim Jaha), Christian Bus, Ahmad Ali (75. Nicholas Farin Horn), Shunya Hashimoto (81. Nicola Sandor Karl Paradi), Antonio Munoz-Bonilla, Elias Dian (71. Pascal Tonou) - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Ismail Hajjam
Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Christian Bus (13.), 0:2 Christian Bus (25.), 1:2 Marco Lüttgen (31.), 1:3 Ahmad Ali (46.), 2:3 Vojno Jesic (58. Handelfmeter), 3:3 Oliver Wargalla (65.), 4:3 Marco Lüttgen (84.)
Rot: Necirwan Khalil Mohammad (44./DJK Gnadental/)
Rot: Antonio Munoz-Bonilla (44./SG Unterrath/)

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:30
Spieltext TSV Solingen - Mennrath

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00
Spieltext FC Wülfrath - DV Solingen

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live
Spieltext SSV Born - TuRU 80

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live
Spieltext ASV Süchteln - FC Remscheid

Morgen, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live
Spieltext FC Kosova - Nettetal

Morgen, 15:30 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30
Spieltext TVD Velbert - VSF Amern

Morgen, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:30
Spieltext Solingen 03 - SC Velbert

____

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Aufrufe: 030.8.2025, 01:19 Uhr
André NückelAutor