DJK Gnadental schlägt Tabellenführer Unterrath nach 1:3-Rückstand

3. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1! Die DJK Gnadental holt in einer denkwürdigen Partie die ersten Punkte als Aufsteiger und zeigt gegen die SG Unterrath ihre Comeback-Qualitäten.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
VfB 03 Hilden II – SC Kapellen-Erft 1:2
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari (86. Leander Boden), Shuto Utsugi, Ali-Imran Coban (57. Josip Bilac), Amir Cosic (69. Abdelilah Zarok), Amine Feldaoui, Luke Kawabe, Marvin Michell Theis (77. Mohammed Monir Ayyad), Yusuke Okuda - Trainer: Koray Sakacali
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Germanos Ioannidis, Yannik Ebert, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Luis Giesen (70. Justin Schiffer), Alexander Fuchs (84. Maik Ferber), Leonard Lekaj, Hiroya Suguro (89. Efe Özen), Kazuki Hayashi (70. Leo Stegner), Janis Waffenschmidt (80. Tim Effertz) - Trainer: Lennart Ingmann - Trainer: Thomas Welzer - Trainer: Illich Mendoza
Schiedsrichter: Maik Heinen
Tore: 1:0 Ali-Imran Coban (11.), 1:1 Luca Tim Jerz (58.), 1:2 Kazuki Hayashi (64.)
Rot: Fabio Bachmann (82./VfB 03 Hilden II/Notbremse)
Besondere Vorkommnisse: Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michael Miler (38.).
DJK Gnadental – SG Unterrath 4:3
DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck (78. Marinus Sebastian Dassen), Tolga Erginer, Marvin Meirich (71. Tarik Mavili), Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal (55. Milos Jesic), Maurice Girke (46. Oliver Wargalla), Nico Kaufmann, Marco Lüttgen (86. Silas Armah) - Trainer: Sebastian Michalsky
SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Mikura Suzuki, Shuki Hamanosono, Ionas-Apostolos Frantzozas (65. Ibrahim Jaha), Christian Bus, Ahmad Ali (75. Nicholas Farin Horn), Shunya Hashimoto (81. Nicola Sandor Karl Paradi), Antonio Munoz-Bonilla, Elias Dian (71. Pascal Tonou) - Trainer: Deniz Aktag - Trainer: Ismail Hajjam
Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Christian Bus (13.), 0:2 Christian Bus (25.), 1:2 Marco Lüttgen (31.), 1:3 Ahmad Ali (46.), 2:3 Vojno Jesic (58. Handelfmeter), 3:3 Oliver Wargalla (65.), 4:3 Marco Lüttgen (84.)
Rot: Necirwan Khalil Mohammad (44./DJK Gnadental/)
Rot: Antonio Munoz-Bonilla (44./SG Unterrath/)
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Victoria Mennrath - DJK Gnadental
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Wülfrath
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Remscheid - SSV Bergisch Born
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr VSF Amern - FC Kosova Düsseldorf
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - ASV Einigkeit Süchteln
So., 07.09.25 15:30 Uhr DV Solingen - VfB 03 Hilden II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Unterrath - TVD Velbert
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Remscheid
So., 14.09.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VSF Amern
So., 14.09.25 15:00 Uhr TVD Velbert - Victoria Mennrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Velbert - SC Kapellen-Erft
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Solingen - DJK Gnadental
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Union Nettetal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SG Unterrath
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen