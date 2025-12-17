DJK Gnadental schlägt in der Oberliga zu - drei neue Spieler

Die DJK Gnadental hat sich am Sonntag mit einem enorm wichtigen Auswärtssieg in die Winterpause verabschiedet, doch der Landesliga-Aufsteiger steckt in der Gruppe 1 weiter im Abstiegskampf. Zwei Zugänge aus der Oberliga Niederrhein sollen helfen, den Klassenerhalt zu schaffen, ebenso ein Hüne von der direkten Konkurrenz.

Vojno Jesic ist seit 2023 ein essentieller Bestandteil der Gnadentaler Mannschaft, denn der Mittelfeldspieler trifft häufig selbst oder legt anderen Akteuren auf. Beim 1:0-Erfolg beim ebenfalls abstiegsbedrohten FC Remscheid erlöste der 31-Jährige die Gäste in der Schlussphase. Die direkte Abstiegszone liegt vier Punkte hinter der Elf von Sebastian Michalsky, auf Tabellenplatz 14 könnte es am Saisonende in die Relegation gehen.

Damit Gnadental aber noch mindestens einen Platz in der Tabelle klettert, wurden drei Spieler verpflichtet. Sebastian Spinrath kennen vor allem Fans der Oberliga gut, denn der 33-Jährige war über Jahre ein Dauerbrenner für den 1. FC Monheim oder die SSVg Velbert. Zudem lief er für diverse Klubs als Stammspieler in der Regionalliga West auf, allerdings pausierte er in der Hinrunde. Der Innenverteidiger kommt auf über 200 Regionalliga- und 150 Oberliga-Einsätze.

Talent Dannenberg braucht Spielpraxis

Auf eine solche Vita kann Felix Dannenberg nicht blicken - muss er mit 21 Jahren auch nicht. Der Verteidiger wechselte 2022 als großes Talent zum FC Büderich, für den er einige Male in der Oberliga gespielt hat. Zum Leistungsträger avancierte er bislang nicht, das soll sich in der Landesliga natürlich ändern. Ausgebildet wurde Dannenberg bei der SG Kaarst.

Williams, der Hüne

Der dritte Zugang kennt sich ebenfalls mit dem Verteidigen aus, denn Oluremi Martins Williams (32) soll mit seinen 1,94 Meter die Defensivreihen schließen. Der Amerikaner hat am Niederrhein und in Westfalen für verschiedene Oberligisten gespielt, zuletzt lief er allerdings anderthalb Jahre für die SG Unterrath auf - einem direkten Konkurrenten der DJK Gnadental.

