DJK Gnadental schlägt auf dem Transfermarkt noch mal zu

Wenn es um spektakuläre Personalien geht, spielt die DJK Gnadental namenstechnisch in der Ersten Liga. Sein Meisterstück in dieser wichtigen Disziplin lieferte der Landesligist im Sommer mit der Verpflichtung des für Borussia Mönchengladbach in der Champions League tätigen Ex-Profis Ibrahima Traoré ab. Kurz vor Weihnachten ist der um den Klassenverbleib kämpfende Aufsteiger nun abermals in die Vollen gegangen, hat für die Rückrunde aus der Oberliga Niederrhein gleich drei Akteure an den Nixhütter Weg geholt.
Um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, stellt Trainer Sebastian Michalsky aber sofort klar: „Wir drehen jetzt nicht durch. Und das ist auch kein Aufblähen des Kaders, sondern nur eine Reaktion auf unsere Probleme in der Verteidigung.“ Was er damit meint, belegt für ihn schon ein kurzer Blick auf die Tabelle: „41 Gegentore nach 16 Spielen – da mussten wir defensiv was machen.“ Allerdings verbindet er damit ausdrücklich kein Werturteil über die Abwehrarbeit an sich: „Wir sind nach wie vor überzeugt von unserem Kader.“
Die aktuelle Lage beschreibt der Coach so: „Wir sind mit vier Innenverteidigern in die Saison gegangen, was ja ohnehin recht knapp ist.“ Fast schon folgerichtig verletzten sich in Volkan Özkan und Marinus Dassen früh in der Hinrunde zwei Spieler aus diesem Quartett so schwer, dass mit ihrer Rückkehr auf den Platz so bald nicht zu rechnen ist. Bleiben nur noch Stephan Wanneck, der in 14 Einsätzen zwar konstant ablieferte, aber eben auch schon 37 Jahre alt ist, und Leon Borkowski (12 Spiele). Beim 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende in Remscheid spielte keiner von beiden, bildeten Neco Mohammad (33 Jahre) und Kapitän Malte Hauenstein (35) das Pärchen zentral vor Keeper Nico Bayer. Vor allem seinen Capitano sähe er freilich lieber in der Offensive, sagt Michalsky. „In der Innenverteidigung ist er ein bisschen verschenkt.“
Für die Absicherung des eigenen Gehäuses war ursprünglich auch der aus Monheim gekommene Youssef El Boudihi fest eingeplant gewesen, doch ging der 32-Jährige noch kurz vor Saisonbeginn von der Fahne und schloss sich dem Mitaufsteiger 1. FC Wülfrath an. Weil bei geschlossenem Transferfenster keine Nachverpflichtung mehr möglich war, konnte die entstandene Lücke erst jetzt geschlossen werden. Und zwar mit Oluremi Martins Williams. An dem 32-jährigen US-Boy sei man schon im Sommer interessiert gewesen, doch da habe sich der 1,94 Meter große Abwehrmann für eine Rückkehr zum Liga-Rivalen SG Unterrath entschieden, sagt Michalsky.
Doch vor dem letzten Spiel der Hinrunde überschlugen sich im Düsseldorfer Norden die Ereignisse: Trainer Deniz Aktag bekam überraschend seine Papiere und unterschrieb nur kurz darauf beim ebenfalls in der Landesliga kickenden Konkurrenten DV Solingen, bei dem sich Coach Engin Kizilarslan mit seinem Trainerteam gerade erst verabschiedet hatte. Daraufhin packte in Unterrath auch der oberligaerpropte Williams seine Koffer und wechselte nach Gnadental. Allerdings sei die Ablöse noch nicht geklärt, verrät Michalsky. „Er wird für uns spielen, es ist nur noch nicht klar, wann.“ Zum Rückrundenstart am 1. Februar in Nettetal fällt er aufgrund seiner Ampelkarte am Wochenende in Amern ohnehin aus.
Keine Probleme gab es dagegen bei der Verpflichtung des seit Sommer vereinslosen Sebastian Spinrath. Der 33-Jährige trug von 2020 bis 2025 das Trikot des Oberligisten 1. FC Monheim, war zuvor aber für den 1. FC Köln II, Viktoria Köln, den SC Wiedenbrück und den Bonner SC auch schon in der Regionalliga West im Einsatz. Erst 21 ist Felix Dannenberg, der vor drei Jahren von der SG Kaarst aus der Kreisliga B zum FC Büderich gestoßen war. In der Hinrunde der Oberliga durfte er unter Trainer Sebastian Siebenbach nur einmal aufs Feld.
Damit, sich seinen Platz im Team zu verdienen, kann Dannenberg bereits am 2. Januar beginnen. So früh in die Vorbereitung einzusteigen, ist selbst dem Coach nicht ganz geheuer, „auch die Jungs haben geschluckt“, doch sieht er keinen anderen Weg. „Weil es in der Liga ja schon Anfang Februar wieder losgeht, bleiben uns nur drei Wochen. Da zählt jeder Tag und jedes Testspiel.“ An der Hallenkreismeisterschaft nimmt die DJK mit einem Mix aus Zweit- und Drittvertretung teil.
